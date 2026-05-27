26日、千葉県市原市はX（旧Twitter）の公式アカウントにて「くくりわな」についての注意喚起を行った。



くくりわなとはイノシシやシカなどの野生動物の足をバネとワイヤーで締め付けて捕獲する猟具で、設置が簡単なことから猟師（ハンター）などの間では古くから使われている道具である。

設置のためには各都道府県で実施している「わな猟免許」の取得が必須であり、登録番号や氏名、住所などが入った標識の掲示が義務付けられている。



だが、市原市のXポストによると、同市内の山林では標識のない違法なくくりわなが多数設置されており、これら違法なくくりわなに関しては誰が何の目的で設置したのかは不明である。



適切な知識のない違法なわなの設置は野生動物だけではなく人間やペットも怪我をする可能性が高いため、市原市は「不審なわなを見つけた際は、警察署、県自然保護課または市役所へ通報してください」と注意を呼び掛けている。



千葉県内の違法なくくりわなについては、昨年2025年12月の時点でも大きな問題になっており、この時点で既に7基が設置されていたことが明らかになっており、うち数基ではハンターが誤ってわなにかかるという事故が発生している。



くくりわなは動物愛護の問題から使用が禁止されたトラバサミ（金属製のバネを使って動物の足を金具で挟むわな）の代替として推奨されてきた比較的安全なわなであるが、安全であるが故にインターネットでも簡単に、しかも2000円前後と安価で購入できてしまう。



今年はクマやシカなど野生動物が例年に比べ活発化することが予想されており、野生動物と共に違法わなへの注意も必要になるかもしれない。