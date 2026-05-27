【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントはUSBメモリ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、対をなす存在のひとつ、あらゆる分野や広い範囲、そしてデジタル機器で情報を維持するための重要な操作という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□う
□□うめん
でー□□ぞん
ヒント：靴や手袋など、2つで1つとなる物のうちのどちらか。幅広くさまざまであること。そして、入力した情報をUSBメモリなどの記録媒体に残す作業を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たほ」を入れると、次のようになります。
かたほう（片方）
たほうめん（多方面）
でーたほぞん（データ保存）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、一組のアイテムを識別する日常の表現から、広い視野や多様な活躍を表現する言葉、さらには現代のビジネスや生活に欠かせないITの基本的な操作まで網羅しました。共通する「たほ」という響きが、物の形状や関係性を表す描写、多才なジャンルの広がり、大切な記録を守るデジタル上の処理を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、対をなす存在のひとつ、あらゆる分野や広い範囲、そしてデジタル機器で情報を維持するための重要な操作という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うめん
でー□□ぞん
ヒント：靴や手袋など、2つで1つとなる物のうちのどちらか。幅広くさまざまであること。そして、入力した情報をUSBメモリなどの記録媒体に残す作業を思い浮かべてみてください。
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正解：たほ正解は「たほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たほ」を入れると、次のようになります。
かたほう（片方）
たほうめん（多方面）
でーたほぞん（データ保存）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、一組のアイテムを識別する日常の表現から、広い視野や多様な活躍を表現する言葉、さらには現代のビジネスや生活に欠かせないITの基本的な操作まで網羅しました。共通する「たほ」という響きが、物の形状や関係性を表す描写、多才なジャンルの広がり、大切な記録を守るデジタル上の処理を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)