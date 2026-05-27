りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝「長崎ヴェルカ」は、26日のGAME3で「琉球ゴールデンキングス」を破り、初めてのリーグ制覇を成し遂げました。

長崎が沸き 歓喜した戦いを、選手やブースターの喜びの声とともにお伝えします。

第2戦で1勝1敗のタイに持ち込み、Bリーグ王者に逆王手をかけ、臨んだ26日のGAME3。

（永田拓巳アナウンサー）

「まもなくBリーグの王者が決まります。ここパブリックビューイングの会場には、今か、今かと待ちわびるブースターの熱気で溢れています」

ヴェルカの本拠地、長崎市の「ハピネスアリーナ」には3500人を超えるブースターが詰めかけ、横浜へ声援を送りました。

（ブースター）

「5年でここまで来てくれたので、行けるところまで行って優勝してほしい。全力で応援する」

（ブースター）

「いつも通りに長崎ヴェルカのバスケットをやってくれれば、それだけでもブースターは喜ぶだろうし、結果に繋がってくると思うので、ぜひとも長崎をしっかり体現してほしいなと思う」

（ブースター）

「優勝するぞ！GO GOヴェルカ」

運命の最終戦。

日本一に王手をかけたヴェルカは、序盤からエンジン全開。立ち上がりに、エース馬場がプレーでみせます。

豪快な “BABA BOOM” でチームに勢いをつけると、イヒョンジュンは速攻。そして3ポイントシュート。

守備では強度の高いディフェンスでプレッシャーをかけ続け、13点をリードして前半を折り返します。

第3クォーターは、熊谷がリバウンドを制すると、イヒョンジュンが3ポイントシュート。

さらに 熊谷、山口、ジョンソンも立て続けにシュートを決め、あわせて5本を沈めて第3クオーターを終えた時点でリードは10点。

最終第4クォーターでは琉球に連続得点を許し、一時は3点差まで詰め寄られますが、馬場がミドルシュートを沈めて再びリードを広げ、守備でも、身を投げ出すプレーでチームを引っ張ります。

試合は、残り時間2分の場面。ここで魅せたのは、やはりこの人。

相手を突き放すエース馬場の3ポイントで勝負あり。

決勝にふさわしい激戦を制したヴェルカが、72ｰ64で勝利し、創設わずか5年でBリーグ王者に輝きました。

（馬場 雄大選手）

「常に背中を押してくれた長崎のみなさんのために戦ってきたので、少し恩返しできたかなと思う。

勝ったばーい！」

（ブースター）

「最高！よく頑張った。ありがとうと伝えたい」

（ブースター）

「感動をありがとう。念願の1位で幸せ」

（ブースター）

「おめでとう。まささん(狩俣選手)、ありがとう！」

（ブースター）

「最高！。声が出ていない。もう本当に最高の景色を、ありがとうとしか言えない。みんな、胸張って帰ってきてください」

（ブースター）

「長崎を盛り上げてくれる選手が、これからも集まってくれると思うので、チームを全力で応援していく」

また ヴェルカが誕生し、チームの成長と共に歩んできたマザータウンの佐世保市でも…。

（宮島 佐世保市長）

「優勝おめでとうございます。マザータウン、この佐世保からのこの応援で優勝ができたと思う。皆さん本当におめでとうございます」

（ブースター）

「ヴェルカ勝ちました！優勝！もうめちゃくちゃ泣いた。本当によかった。応援していてよかった」

試合後、選手たちは祝勝会(シャンパンファイト)で、喜びを分かち合いました。

（馬場雄大選手）

「(長崎の皆さん)、あなたたちが俺たちを支えてくれたおかげです。この瞬間は、あなたたちのためにあると思う。感謝しかない」

（山口颯斗選手）

「長崎ファミリー、みんな大好き」

（熊谷 航選手）

「間違いなく（長崎に移籍して)正解だと思う。みんなが勝利のために、自己犠牲を払った結果だと思います」

（松本健児リオン選手）

まさか5年間で(優勝まで)来るとは思っていなかったですけど、本当に優勝を達成できて最高！愛してるよ」

（狩俣昌也選手）

「皆さんが今シーズン、一緒に戦ってくれたので、この景色が見られました。これからも是非、ヴェルカを応援してください」