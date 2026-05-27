私たちの体をめぐる血管は、全身に酸素や栄養素を届ける生命維持の要です。しかし、日々の生活習慣や加齢の影響によって、血管の内側には少しずつ脂質や老廃物が付着し、血液の流れがスムーズでなくなることがあります。これが、一般的にいわれる「血管の汚れ」です。血管の汚れは目には見えませんが、健康診断の結果から状態を知ることができます。

血管の汚れは、主に血液検査を通して血液中の成分や数値から確認できます。注視すべき検査項目は、血圧、HbA1c、空腹時血糖、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪です。これらの検査結果が基準値から外れている場合は、血管や血液の状態が悪化している可能性があるため、改善が望まれます。また、血管の汚れによって血圧の上昇リスクも高まり、血管への負担がさらに大きくなります。

血管が汚れていても、初期には症状がほとんどありません。血管の内膜には神経がないため、痛みを感じないまま汚れが蓄積し、動脈硬化が進んでいきます。そして、何もせずに放置していると、汚れが厚く積もり、血管はもろく、詰まりやすい状態になります。すると、ある日突然、重大な疾患を引き起こす恐れがあります。

代表的な疾患としては、「狭心症」「心筋梗塞」「脳梗塞」「脳出血」などがあります。これらの疾患は、発症すると生命にもかかわるため注意が必要です。健康診断を受けて、血液検査の数値に異常値が出ている人は、そのまま放置せず、かかりつけの医師などに相談するようにしてください。（監修：健康管理士一般指導員）