53歳・宮沢りえ、トレンチコートから美脚を披露！ アンバサダー務めるボッテガ・ヴェネタに身を包む
俳優の宮沢りえさんは5月26日、自身のInstagramを更新。トレンチコートから美脚を披露しました。
【写真】53歳・宮沢りえの美脚
また、同誌の公式Instagramアカウントも同日、宮沢さんがモデルを務める動画を公開。写真と合わせて、ぜひチェックしてみてください。
(文:堀井 ユウ)
【写真】53歳・宮沢りえの美脚
動画も公開宮沢さんは、女性誌『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』（ハースト婦人画報社）と、自身がアンバサダーを務めるファッションブランド「BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ）」のモデルショットを4枚投稿。1枚目では、ビビッドなレッドのトレンチコートを着用。ほっそりした脚がチラリと見えています。とても53歳には見えない美しい姿です。
2月にアンバサダー就任2月25日の投稿で、同ブランドのアンバサダーに就任したことを報告した宮沢さん。オーバーサイズの黒いジャケットに白いパンツを合わせた格好いいモデルショットも公開していました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)