近年、男性の美容に対する意識が大きく変化している。中でも、身だしなみに気を遣う男性は年々増加傾向にあり、特に美肌を目指す「スキンケア」への意欲はかつてない高まりを見せている。リゼクリニックが実施した「肌の悩み」に関する調査でも、肌悩みのトップには男女共に「毛穴悩み」が挙がった（調査期間：2月2日〜8日／調査対象：「肌悩み」がある10〜50代男女1000名／インターネット調査）。また、美容外科・美容皮膚科「Maison PUREJU」の調査では、男性のスキンケアを約8割の女性が支持していることがわかった（調査期間：4月／調査対象：25〜59歳女性（恋人または配偶者がいる）／インターネット調査）。そこで今回、男性用スキンケア商品でトレンドワードになっている「摩擦ゼロ」にフォーカスを当て、いま注目のアイテムをピックアップした。



ミラブルzero

ファインバブル技術で知られるサイエンスでは、洗顔時の「水流による摩擦」を極限まで低減した次世代型シャワーヘッド「ミラブルzero」を展開し、メンズ美容の土台を作る新習慣を提案している。「ミラブルzero」では、圧倒的な洗浄力を持つウルトラファインバブル（直径1μm未満の泡）によって、肌をこすることなく“摩擦ゼロ”で毛穴の奥の汚れまで洗い流すことができるとのこと。また、用途に応じて水流を切り替えられるのも大きな特徴で、「トルネードミスト」、「スプラッシュストレート」、「リングストレート」の3タイプの水流を用意している。



トルネードミスト水流

洗顔におすすめの「トルネードミスト」は、1つの吐出口あたり、1秒間に約2000回転（1分間に約12万回）の高速うず流でウルトラファインバブルを生成し、微細な気泡を毛穴まで届ける。さらに、水流が吐出する際、外気を巻き込む機構によって、安定した気泡を発生させる。同社の洗浄実験では、ファンデーションを塗布した肌をトルネードミスト水流で洗浄を行い、肌表面をマイクロスコープで観察したところ、洗浄前と比較し、ファンデーションが落ちていることが確認できたという。



スプラッシュストレート水流

「スプラッシュストレート」は、吐出口から出た2本の水流がY字状にぶつかり、ねじれた水流を発生。衝突後に外気を取り込むことで、ウルトラファインバブルを生成し、ねじれた水流の汚れをかき出す効果で洗浄力を高める。ストレート式の水流は、頭皮を洗う際になどに適しているとのこと。



リングストレート水流

「リングストレート」は、中心部が空洞になった直進性の高い3つの吐水。空洞部で気流を巻き込むことによってウルトラファインバブルを生成する。リング状のストレート水流が細かい隙間に入り込むことで、隙間洗浄に期待できるため、口腔内の歯間を洗うのに適したモードとなっている。

また、同梱されているトルネードスティックを装着することで、異なるスピードの渦流を2層作り、ファインバブルを増幅させることが可能。さらに、亜硫酸カルシウムフィルターによって水道水中の残留塩素を低減させることで、肌への刺激を抑えることができる。



ラムダッシュ ボディトリマー

女性からの「清潔感」の期待に応えるためのマストアイテムといえるのが「ボディトリマー」。パナソニックでは、肌に刃を当てないガード構造で、摩擦ダメージを徹底排除した「ラムダッシュ ボディトリマー」の新製品（ER−GK9A／ER−GK8A）を6月上旬に発売する。新製品では、手への馴染みやすさが向上したコンパクトな新I字フォルムの本体に、従来から好評の日本製刃とパワフルモーターを搭載。特に、ケアが難しいVIOゾーンなど奥まったり入り組んだりした部位にも当てやすく剃りやすくなったことで、昨今の多様化する体毛ケアのニーズにもしっかりと応える。

さらに、「ER−GK9A」は、2種類のアタッチメントによって、約0.1mm〜12.5mmの22段階で好みの長さに調節することができ、体毛ケアに加え、髪の刈り上げ部分やヒゲのメンテナンスも可能。また、ワキやVIOゾーンなどの影になりやすい部位や見えにくい毛を光で照らす「スキンビューLED」を新たに搭載している。



メンズビオレ THE FACE 泡タイプ洗顔料（左から：うるおいケア、毛穴汚れクリア、ディープモイスト、薬用アクネケア）

男性のスキンケアでは、“タイムパフォーマンス”も重要なポイントの一つ。花王では、男性用スキンケアブランド「メンズビオレ」から、泡立てる手間すら省く「メンズビオレ THE FACE 泡タイプ洗顔料」をラインアップしている。同商品は、肌意識の高い男性の洗顔ニーズに応え、「メンズビオレ」洗顔史上最高クラスの密着泡を実現。たっぷりの泡が肌や汚れにしっかり密着し、こすらずやさしく洗うことができる。

また、男性の肌研究を重ね、花王独自の洗浄技術を応用し、“こびりつき汚れ”までオフできる洗浄力を実現。「角栓崩壊洗浄技術」で毛穴に詰まった角栓も分解し、“摩擦ゼロ”で古い角質までしっかり洗い流すことができる。商品ラインアップは、肌ニーズに合わせて、「うるおいケア」、「毛穴汚れクリア」、「ディープモイスト」、「薬用アクネケア」の4タイプを用意している。

サイエンス「ミラブルzero」＝https://i-feel-science.com/mirable-zero/

パナソニック「ラムダッシュ ボディトリマー」（ER−GK9A）＝https://panasonic.jp/mens/products/ER-GK9A.html

花王「メンズビオレ THE FACE 泡タイプ洗顔料」＝https://www.kao.co.jp/mensbiore/lineup/theface/