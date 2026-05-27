ユニ・チャームは、暑い夏でも快適に過ごしてもらえるよう、従来品比10倍の速乾性によりおむつ内の温度を2℃（同社従来品比）低減する独自の“吸汗シート”を搭載した「ライフリー 超うす型下着感覚パンツ」を、5月下旬から期間限定品として発売する。

近年、夏の長期化によって、暑さによるムレやかぶれへの不満が高まっている。昨年には、東京都における真夏日の日数が年間の約4分の1を占めるなど、猛暑の影響が拡大した。同社の調査においても、紙パンツ（紙おむつ）を選ぶ際に重視する項目として、「ムレないこと（51％）」や「かぶれないこと（45％）」が上位を占めており、夏場の快適性ニーズの高まりが明らかとなっている。

そこで今回、夏特有のムレや暑さによる不快感に着目し、従来品比10倍の速乾性によっておむつ内の温度を2℃（同社従来品比）低減する独自の“吸汗シート”を搭載した「ライフリー 超うす型下着感覚パンツ」を、夏季限定品として発売する。





商品の特長は、従来品比10倍の速乾性でおむつ内の温度を2℃低減する“吸汗シート”を搭載した。おしり周りの汗をすばやく吸収・拡散して乾かす独自の吸汗シートを搭載している。ムレを軽減し、暑い季節でもさらっと快適に過ごすことができる。

ウエストまわりの厚みを同社従来品比2分の1に抑え、股下まですっきりとした設計にした。ごわつきにくく、下着のような自然なはき心地を実現した。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月下旬

ユニ・チャーム＝https://www.unicharm.co.jp