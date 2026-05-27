サンワサプライは、ハニカム構造と「ムニッ」とした独特の柔らかさを持つTPE素材でクッション性とやさしいフィット感を実現したリストレスト「TOK−HONEY1シリーズ（Sサイズ）」「TOK−HONEY2シリーズ（Lサイズ）」を6月中旬に発売する予定。

同製品では、TPE素材＋ハニカム構造が手首の動きに合わせて柔軟に変形し、圧力を効率よく分散する。通気性にも優れているため汗ばむ季節でもベタつかず、汚れたら水洗いで簡単に手入れができるため常に清潔に保てる。キーボードやマウスのサイズに合わせて選べる2サイズ展開で、毎日のデスクワークをより快適にサポートするリストレストになっている。

同品は、TPE素材＋ハニカム構造で心地よいクッション性と手触りを実現したリストレスト。手首を圧迫せずフィットしパソコン作業中の負担を軽減する、ゴムのような弾力と柔軟性を持つやわらか素材になっている。

蜂の巣状に六角形を並べた貫通×ハニカム構造を採用しており、通気性に優れている。長時間使用していても手首がムレにくい構造となっている。

汚れたら水で洗えるので、清潔な状態を保てるとのこと。

製品パッケージが意図的に紙やダンボール・ポリ袋で構成されている製品だという。

他サイズと組み合わせることで、マウスとキーボードどちらの操作も快適に行える。マウス操作にちょうどいいサイズの「TOK−HONEY1BK（ブラック）」「TOK−HONEY1GY（グレー）」と、キーボード操作にちょうどいいサイズの「TOK−HONEY2BK（ブラック）」「TOK−HONEY2GY（グレー）」をラインアップしている。

［小売価格］

TOK−HONEY1シリーズ（Sサイズ）：1210円

TOK−HONEY2シリーズ（Lサイズ）：1870円

（すべて税込）

［発売日］6月中旬

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp