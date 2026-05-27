東京ディズニーリゾートでは、7月2日から9月14日までの間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」と、ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー5」の世界が楽しめる「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。パークでの楽しい夏をさらに盛り上げるグッズやメニューを紹介する。

東京ディズニーランドでは、7月1日から音楽にのっているベイマックスがデザインされた、Mrs.GREEN APPLEとのスペシャルなコラボレーショングッズを販売する。



「Tシャツ／スマートフォンアクセサリー／バッグチャーム ケース付」

スペシャルイベント期間中、愛らしいフォルムのベイマックスが、東京ディズニーランドのアトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に連動して、光り方や色が変わるペンライトが登場する。アトラクションの周りでアップテンポな音楽にあわせ、みんなでペンライトを振って、夏のパークで盛り上がってほしいとのこと。そのほか、音楽にのっているベイマックスと背中側には「FEEL the SUMMER」と「Mrs.GREEN APPLE」のロゴが描かれたTシャツを着て、カラフルなストラップが夏にぴったりなショルダー型のスマートフォンアクセサリーなどを身につければ、HAPPYな気分がさらに盛り上がるという。



「ぬいぐるみチャーム」

また、音符を抱えたベイマックスのぬいぐるみチャームは、音符の色とベイマックスの表情がそれぞれ違う。ブラインドパッケージなので、どのベイマックスがでるのかは開けてからのお楽しみ。バッグに付けたり持ち歩いたりして、外出のお供に一緒にいれば、いつでもベイマックスの優しさを感じられる。

なお、グッズの内容は、予告なく変更になる場合がある。また、在庫状況によって、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合がある。



左：「シェイブアイス（メロンシロップ、ストロベリー、ホイップ）」、右：「スパークリングドリンク（シトラス＆マスカット）」

7月1日から東京ディズニーランドのレストラン「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」で販売する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」の特別なカップに入ったシェイブアイスは、ヒューイ・デューイ・ルーイをイメージしたブルーのゼリー、メロンやストロベリーのシロップの色合いが目にも楽しい一品となっている。

また、Mrs.GREEN APPLEとコラボレーションしたスパークリングドリンクを今年新たにレストラン「グランマ・サラのキッチン」などで販売する。レモンゼリーやマスカットシロップ、ライムの果汁などを合わせ、炭酸で爽やかに仕上げた。さっぱりとした甘さのドリンクを一口飲めば、ハピネスレベルも上がるとのこと。

なお、スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合がある。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合がある。



左：「フェイスタオル／ミニタオルセット／T シャツ／トートバッグ」、右：「T シャツ／ボディバッグ／キャップ／トートバッグ」

ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちが、ボニーの部屋で遊んでいる様子が描かれたグッズが7月1日から登場する。ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー5」に新たに登場するタブレット型のおもちゃであるリリーパッドたちが描かれたトートバッグやミニタオルは、パークでも普段使いにもぴったりだとか。そのほかに、「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちがパークで遊んでいるシーンがデザインされたTシャツは、キッズサイズから大人サイズまで幅広いサイズが揃っている。使い勝手の良いボディバッグも登場するので、親子や友達でお揃いコーディネートを楽しんでみては。



左：「カチューシャ／ブローチ／バンダナ／くっつきぬいぐるみ」。右：「カチューシャ／キーチェーン／パッチン／バンダナ／ピンバッジセット／ソックス」

ウッディとジェシーのカウボーイ・カウガールコーディネートを楽しめるグッズが登場する。ウッディをモチーフにしたスタイルでは、ブルーとブラウンのカラーリングにアクセントとしてリボンがイエローのチェック柄になっているカチューシャと、愛嬌のある表情が特徴的な肩に乗せて一緒に過ごすことができるブルズアイのくっつきぬいぐるみをお供にして、カジュアルでウッディらしさのあるコーディネートを楽しめる。そして、ジェシーをモチーフにしたスタイルは、レッドとイエローのカラーがアクセント。カチューシャの耳部分が白黒のカウプリントでカウガールらしいデザインになっている。合わせて、保安官バッジをモチーフにしたブローチなどをつけて、元気いっぱいなジェシーのコーディネートでパークでの思い出を作ってみては。



左：「スペシャルセット 」、右：「スパークリングドリンク（フルーツ＆ナタデココ）」

ディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした装飾が施された「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では、スペシャルメニューがイベント期間に先立ち7月1日から登場する。ペパロニピザには星形のチーズがトッピングされ、子どもから大人まで楽しめる味わいだとか。また、スパークリングドリンクはさまざまなフルーツの味とナタデココの食感が夏にぴったりとなっている。期間限定の特別なパッケージにも注目して楽しんでほしいとのこと。



左：「T シャツ」、右：「ミストファン／キャップ／ハット」

夏の季節にぴったりな、パークのコーディネートとして気軽に着こなせるTシャツを紹介しよう。サングラスをかけて元気いっぱいに大きくキャラクターが描かれたデザインのTシャツや、UV機能がついたベイマックスのハットなど、パークでも普段の外出にも活躍する。また、ファンの機能に加えてミストで涼しさをプラスできるミストファンなど、夏のパークを楽しく、そして快適に過ごせる。



左：「シェイブアイス」（販売店舗：ハドソンリバー・ハーベスト／ルックアウト・クックアウト）、中央：「スペシャルセット」（販売店舗：ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ）、右：「スペシャルセット」（販売店舗：ユカタン・ベースキャンプ・グリル）

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”を開催中の東京ディズニーシーでは、ジュビリーブルーのシェイブアイスが登場する。青色のレモンソースの上にはキラキラしたトッピングが乗っていて、きらめきを増したパークにぴったりだとか。また、東京ディズニーシーのレストラン「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、トマトと豆乳ポテトソースで爽やかに仕上げた冷製パスタのスペシャルセットを、「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、タコライス風の具材に、めんつゆをかけた新しい味わいの冷やしうどんのスペシャルセットを販売する。さらに25周年を記念してトリュフソルト味のポップコーンが新登場。トリュフの華やかな香りが祝祭感をさらに盛り上げる。



左：「トリュフソルトポップコーン」（販売店舗：ポップコーンワゴン）、中央：「茄子とズッキーニの冷製パスタ」

（販売店舗：イーストサイド・カフェ）、右：「ブルーバイユー・トワイライトセット」（販売店舗：ブルーバイユー・レストラン）

東京ディズニーランドのレストラン「イーストサイド・カフェ」では柚子胡椒のアクセントを効かせたズッキーニのピュレに、出汁に漬け込んだ茄子とオクラ、セミドライトマトをトッピングしさっぱりとした味わいに仕上げた冷製パスタを6月1日から楽しめる。また、「ブルーバイユー・レストラン」では7月1日から8月31日までの期間、14時〜17時の時間限定で注文できる「ブルーバイユー・トワイライトセット」が登場する。前菜・デザートから2品、アルコールを含むドリンクから2杯を好みで選べるセットになっている。そのほかにも各店舗でこの時期にぴったりの麺のセットや、冷たいドリンクを楽しむことができる。

夏のパークでシェイブアイスや冷やし麺など、爽やかなメニューを楽しんでほしい考え。

［開催日］7月2日（木）〜

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp