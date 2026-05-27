カレー研究家として知られる一条もんこさんが２７日、自身のＳＮＳを更新し、結婚を発表した。

一条さんはＸなどで、「『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度４８歳で結婚しました」と報告。「カレーに人生を捧（ささ）げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした（原文ママ）」と自身でもゴールインに驚いていることを明かした。

この日発売された著書「一条もんこのカレーなる人生」の中でも、結婚について触れていることを明かし、「人生は、何歳からでも変わる。一歩踏み出す勇気と行動が人生を変えるという事を、自分は身をもって経験してきました。そしてこれからも（カレーの絵文字） 本当の答えはＳＮＳでもＡＩでもない『自分の中』にあります。そして幸せは、思いがけないタイミングでやってくる。この本が誰かの背中を少しでも押せたら嬉（うれ）しいです」と人生の転機に言及し、呼びかけた。

一条さんは幼少期にカレーの魅力に気づき、プロの料理人として修業後、料理研究家として独立。これまで、大手食品メーカーの公式レシピを監修するなど多岐にわたって活動を続けてきた。