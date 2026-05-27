“いいオンナ”感で沼らせて…♡ デコルテと背中で魅せる「コーデ＆アイテム」特集
気になるあの人に振り向いてほしいけど、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな欲張りさんなら、まずはファッションを味方につけてみて♡ 今回は、三浦理奈とともに、デコルテと背中で魅せるコーデ＆アイテムをお届けします。沼力UPなコーデ術、ぜひチェックして！
品格は【デコルテと背中】に現れる
肌見せ服は、ただ女性らしさをアピールすればいいってわけじゃない。そこに“品のよさ”が宿ることで、はじめて“いいオンナ”認定をもらえるの♡
結論、見せるべきなのはデコルテと背中の2ポイントです。
Cordinate オトナなパープルに大胆な背中見せが抜群に色っぽ
シンプル・イズ・ベストなミニコーデ。肌見せ×シアー素材で、抜け感たっぷりな女みを存分にアピール。
Item 【LILY BROWN】バックオープンカットトップス
締め色で細見え効果も。キレイな背なかを引き立てるフリルも可愛い♡
バックオープンカットトップス 9,900円／LILY BROWN
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Item 【HONEY MI HONEY】フリルニットボディスーツ
ボディスーツなら、ボトムをはいてもシルエットがキレイに見える。
フリルニットボディスーツ 19,800円／HONEY MI HONEY
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撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海