“いいオンナ”感で沼らせて…♡ デコルテと背中で魅せる「コーデ＆アイテム」特集

写真拡大 (全6枚)

気になるあの人に振り向いてほしいけど、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな欲張りさんなら、まずはファッションを味方につけてみて♡ 今回は、三浦理奈とともに、デコルテと背中で魅せるコーデ＆アイテムをお届けします。沼力UPなコーデ術、ぜひチェックして！

品格は【デコルテと背中】に現れる

肌見せ服は、ただ女性らしさをアピールすればいいってわけじゃない。そこに“品のよさ”が宿ることで、はじめて“いいオンナ”認定をもらえるの♡

結論、見せるべきなのはデコルテと背中の2ポイントです。

Cordinate オトナなパープルに大胆な背中見せが抜群に色っぽ

シンプル・イズ・ベストなミニコーデ。肌見せ×シアー素材で、抜け感たっぷりな女みを存分にアピール。

背中あきトップス 12,100円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）スリットショートパンツ 9,790円／dazzlin ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）バレエシューズ 14,960円／RANDA インナー／スタイリスト私物

Item 【LILY BROWN】バックオープンカットトップス

締め色で細見え効果も。キレイな背なかを引き立てるフリルも可愛い♡

バックオープンカットトップス 9,900円／LILY BROWN
FRONT

Item 【HONEY MI HONEY】フリルニットボディスーツ

ボディスーツなら、ボトムをはいてもシルエットがキレイに見える。

フリルニットボディスーツ 19,800円／HONEY MI HONEY
FRONT

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

あわせて読みたい

💖思わず目で追ってしまう女のコをめざすなら♡ 沼力UPな「キラメキ」コーデ＆アイテム特集