“いいオンナ”感で沼らせて…♡ デコルテと背中で魅せる「コーデ＆アイテム」特集

気になるあの人に振り向いてほしいけど、駆け引きするのはちょっぴり面倒……。そんな欲張りさんなら、まずはファッションを味方につけてみて♡ 今回は、三浦理奈とともに、デコルテと背中で魅せるコーデ＆アイテムをお届けします。沼力UPなコーデ術、ぜひチェックして！

品格は【デコルテと背中】に現れる

肌見せ服は、ただ女性らしさをアピールすればいいってわけじゃない。そこに“品のよさ”が宿ることで、はじめて“いいオンナ”認定をもらえるの♡

結論、見せるべきなのはデコルテと背中の2ポイントです。