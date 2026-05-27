◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神２―５日本ハム（２７日・甲子園）

日本ハムは、前日２６日の新庄剛志監督の通算３００勝から阪神に２連勝し、借金を１に減らした。先発の加藤貴が５回７７球、７安打２失点の粘りの投球を見せ、５勝目を挙げた。

２回に阪神・坂本の左前適時打で先制を許すも、５回に９番・加藤貴が中前適時打を放ち同点にすると、１番・水野が左前適時打を放ち勝ち越しに成功した。

その後２死一、三塁では“新庄スペシャル”がさく裂した。カウント１―０。打者エドポロの空振りと共に一塁走者・水野が二盗を仕掛け、二塁付近で急停止。それを見た三塁走者・加藤貴が本塁を狙った。

捕手・坂本は、慌てて三塁に送球するも悪送球となり貴重な３点目を奪った。三塁走者は、リーグ戦では走者になることはない投手の加藤貴。甲子園の虎党の度肝を抜く“新庄スペシャル”が決まった。阪神・藤川監督は審判団に打者・エドポロが捕手の送球を妨害したと抗議したが、審判からは「自然な動きの中のプレー」と場内に説明し、判定は覆らなかった。

７回には奈良間、カストロの連続適時打で２点を追加した。救援陣がリードを守った。