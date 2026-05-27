主演・美弥るりか以下、宝塚歌劇ＯＧばかり９人が結集した舞台「ＭＩＳＳＤＩＲＥＣＴＩＯＮ」（ミスディレクション）のゲネプロが２７日、大阪・梅田の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで開催され、２８日の初日を迎える準備を終えた。会場の「―ドラマシティ」には、ロビーにまでファンにはたまらない演出が施されていることが分かった。

とあるＢＡＲで目を覚ました女たちが繰り広げるクライム・シチュエーションコメディー。時間が進むとともにドタバタぶりに拍車がかかり、観劇した報道陣も大爆笑するシーンが連続した。

物語がＢＡＲで展開されるだけに、会場ロビーもお酒のボトルがディスプレーされ、雰囲気を高めている。ただし、このボトルのラベルたち、よく見ると９人の出演者のパロディーとなっている。例えば韓国焼酎「鏡月Ｇｒｅｅｎ」かと思えば「緒月Ｔｏｏｍａ」（緒月遠麻）、イタリアの「ＣＡＭＰＡＲＩ」かと思えば「ＣＡＲＡＭＰＡＲＩ ＣＨＩＮＡＭＩ」（千海華蘭）といった具合だ。

ステージの内外で遊び心と伏線（＆回収）満載の公演は、２８〜３１日に大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで、６月１７〜２１日に東京・品川区のシアターＨで上演される。

出演者は美弥るりか、七海ひろき、緒月遠麻、千海華蘭、羽立光来、妃海風、海乃美月、帆純まひろ、野々花ひまり。