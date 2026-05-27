オランダ代表 W杯メンバー26人を発表 主将ファンダイク、デヨングら選出 1次リーグで日本と対戦
6月開幕のW杯北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のオランダが27日、代表メンバー26人を発表した。主将のDFファージル・ファンダイク（リバプール）、MFフレンキー・デヨング（バルセロナ）らが選出された。日本とは6月14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦で対戦する。
もともとは25日に発表予定だったが、この日に延期。歴代最多得点のデパイ（コリンチャンス）やJ・ティンバー（アーセナル）らの負傷からの回復具合が懸念されていた。
クーマン監督はオランダ協会を通じて「（発表を）2日遅らせることで、より確実にいい状態の選手を選べる」とコメントし、直接チェックと対話を重ねて選考することを明かしていた。
1次リーグで日本と同じF組のオランダは、初戦で日本と対戦した後、チュニジア、スウェーデンと対戦する。
＜オランダ代表メンバー＞
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
バート・フェルブルッヘン(ブライトン)
ロビン・ロエフス（サンダーランド）
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・シティ)
ファージル・ファンダイク(リバプール)
デンゼル・ドゥムフリス(インテル)
ヨレル・ハト(チェルシー)
ヤンパウル・ファンヘッケ(ブライトン)
ミッキー・ファンデフェン(トッテナム)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
▽MF
フレンキー・デヨング（バルセロナ）
ライアン・フラフェンベルク(リバプール)
テーン・コープマイナース(ユベントス)
ティジャニ・ラインデルス(マンチェスター・シティ)
マルテン・デローン（アトランタ）
グース・ティル（PSV）
クインテン・ティンバー(マルセイユ)
マッツ・ウィーファー（ブライトン）
▽FW
ブライアン・ブロビー(サンダーランド)
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コディ・ハクポ(リバプール)
ジャスティン・クライファート（ボーンマス）
ノア・ラング(ガラタサライ)
ドニエル・マレン(ローマ)
ワウト・ウェフホルスト(アヤックス)
クリセンシオ・サマービル（ウエストハム）