6月開幕のW杯北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のオランダが27日、代表メンバー26人を発表した。主将のDFファージル・ファンダイク（リバプール）、MFフレンキー・デヨング（バルセロナ）らが選出された。日本とは6月14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦で対戦する。

もともとは25日に発表予定だったが、この日に延期。歴代最多得点のデパイ（コリンチャンス）やJ・ティンバー（アーセナル）らの負傷からの回復具合が懸念されていた。

クーマン監督はオランダ協会を通じて「（発表を）2日遅らせることで、より確実にいい状態の選手を選べる」とコメントし、直接チェックと対話を重ねて選考することを明かしていた。

1次リーグで日本と同じF組のオランダは、初戦で日本と対戦した後、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

＜オランダ代表メンバー＞

▽GK

マルク・フレッケン(レバークーゼン)

バート・フェルブルッヘン(ブライトン)

ロビン・ロエフス（サンダーランド）

▽DF

ナタン・アケ(マンチェスター・シティ)

ファージル・ファンダイク(リバプール)

デンゼル・ドゥムフリス(インテル)

ヨレル・ハト(チェルシー)

ヤンパウル・ファンヘッケ(ブライトン)

ミッキー・ファンデフェン(トッテナム)

ユリエン・ティンバー(アーセナル)

▽MF

フレンキー・デヨング（バルセロナ）

ライアン・フラフェンベルク(リバプール)

テーン・コープマイナース(ユベントス)

ティジャニ・ラインデルス(マンチェスター・シティ)

マルテン・デローン（アトランタ）

グース・ティル（PSV）

クインテン・ティンバー(マルセイユ)

マッツ・ウィーファー（ブライトン）

▽FW

ブライアン・ブロビー(サンダーランド)

メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

コディ・ハクポ(リバプール)

ジャスティン・クライファート（ボーンマス）

ノア・ラング(ガラタサライ)

ドニエル・マレン(ローマ)

ワウト・ウェフホルスト(アヤックス)

クリセンシオ・サマービル（ウエストハム）