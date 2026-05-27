アイドルグループ「Juice＝Juice」が26、27日、神奈川・ぴあアリーナMMで全国ツアーの追加公演を開催した。ツアー千秋楽をアリーナ規模で2日間開催するのはグループ史上初。計約1万8000人を動員する盛り上がりとなった。

27日公演では、井上玲音（24）が「限界突破できますかー！」と呼びかけて幕開け。「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの？」や、「Fiesta！Fiesta！」など、人気の高い23曲を女性らしいしなやかなダンスと力のこもった歌声でパフォーマンスした。

グループは2013年に結成。メンバーの卒業・加入を経て、昨年6月から現在の11人に。同10月発売の「盛れ！ミ・アモーレ」（通称・盛れミ）は、一人一人の伸びのあるパワフルな歌声が中毒になるとして人気に火がついた。ミュージックビデオ（MV）の累計再生回数が1000万回を突破し、SNSでも「踊ってみた」動画が多数投稿されるなど「盛れミ旋風」として大ブレーク。同曲は本公演の最後とアンコールの2回披露し、会場は大熱狂に包まれた。

テレビの歌番組に引っ張りだこになり、持ち前の歌唱力はお茶の間にも認知された。まさに黄金時代を切り開いたともいえる11人だが、松永里愛（20）は「最近、Juice＝Juiceってすげーなって言っていただく機会が増えたんです。でもね、Juice＝Juiceって、ずっと凄いの。Juice＝Juiceってずっと凄いし、ハロー！プロジェクトってずっとかっこいいのね」と、歴代の先輩にも敬意を表した。「過去も、今も、これからも、証明するためにもっともっと頑張っていきたい」と、伝統をつなぐ覚悟を語った上で「日本のみならず、世界の音楽業界にぶつかっていきたい」と勢いよく語った。

一方、井上は涙ながらに「みんなかっこいい背中を見せてくれて、凄いと思う反面、私もやらなきゃというプレッシャーや悔しさがあった」とツアー中に抱えていた葛藤を告白。ここまでの公演を総括し「毎日一緒にいるメンバーに刺激もらえるのは、恵まれた環境だなと思います。だから、これからもっともっと私たちは進化するし、応援したいと思ってもらえるようなグループであり続けます」と宣言した。