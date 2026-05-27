バターステイツ by銀のぶどうの桃スイーツ♡夏限定「THEピーチ」が今年も登場

夏が近づくと、みずみずしい桃スイーツが気になる季節♡「バターステイツ by銀のぶどう」から、毎年楽しみにしているファンも多い夏限定スイーツ『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』が、2026年6月1日（月）より登場します。見た目も味わいも“まるで桃”な可愛らしい一品は、手土産にも自分へのご褒美にもぴったり。この夏だけの特別なおいしさをご紹介します。

桃そっくりの愛らしいビジュアル

「バターステイツ by銀のぶどう」は、累計1000万個販売を突破した「バターステイツクッキー」をはじめ、バターの豊かな香りを楽しめるスイーツで人気のブランドです。

そんなブランドから登場する『「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み』は、名前の通り桃をそのままケーキにしたような華やかなビジュアルが魅力。

ころんと丸みのあるフォルムに、つややかなピーチジュレをまとった姿は、思わず写真に残したくなる可愛さです。

SNSでも「見た目も香りも桃そのもの」「桃好きにはたまらない」と話題になった人気商品が、今年はさらに魅力を増して登場します♪

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桃の果肉とバタークリームの贅沢な味わい

今年の『THEピーチ』は、国産桃のコンポートを主役にしたリニューアル仕様。

ケーキの中心には、じゅわっと果汁が広がる国産桃果肉のコンポートをたっぷり包み込み、そのまわりをブランドこだわりの“桃バタークリーム”でやさしく包み込んでいます。

バタークリームは、ひんやりなめらかな口あたりで重たすぎず、桃のやさしい甘みを引き立てる軽やかな仕上がり。

ひと口食べるたびに桃の香りがふわっと広がり、口いっぱいに夏らしいみずみずしさが広がります。

外側のジュレ、なめらかなクリーム、そして果肉感まで楽しめる、桃好きには見逃せないスイーツです♡

夏限定の販売情報はこちら

「THEピーチ」桃バタークリームでとろとろ果肉包み



価格：1個918円（税込）／2個入1,836円（税込）

夏の帰り道に自分用にひとつ選ぶのはもちろん、手土産としても喜ばれそう。冷蔵タイプなので、ひんやり感も一緒に楽しめます。

販売期間：2026年6月1日（月）～2026年8月末頃

取扱店：バターステイツ by銀のぶどう 大丸東京店／バターステイツ by銀のぶどう 西武池袋店／パクとモグ 小田急町田店／ぶどうの木＆鎌倉座 阿佐ヶ谷店

※要冷蔵

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

この夏だけの桃時間を楽しんで♡

「バターステイツ by銀のぶどう」の『THEピーチ』は、桃の果実感とバターのコクを一度に楽しめる、夏限定のご褒美スイーツ。

見た目の可愛らしさに心が弾み、ひと口で桃のやさしい甘みが広がる贅沢な味わいが楽しめます♡

季節限定だからこそ出会える特別感も魅力。この夏は、みずみずしい桃のおいしさをぜひゆっくり味わってみてくださいね。