◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム5−2阪神(27日、甲子園球場)

阪神は日本ハムに勝ち越しを許し、交流戦2連敗を喫しました。

阪神は2回、2アウトから木浪聖也選手がツーベースで出塁すると、続く坂本誠志郎選手がレフト前へタイムリーヒットを放ち、1点を先制します。

先発の大竹耕太郎投手は球速70キロスローボールを駆使するなど、4回まで1安打無失点ピッチングを披露。しかし5回、先頭の万波中正選手にツーベースヒットを浴び得点圏にランナーを背負うと、2アウト後に進藤勇也選手へフォアボールを与え、1塁2塁のピンチを招きます。ここで加藤貴之投手にヒットを許し同点、さらに水野達稀選手にタイムリーを浴び、勝ち越しを許しました。

さらに2アウト1塁3塁の場面でキャッチャーの坂本選手の3塁への送球が悪送球となり、ボールがレフトへ転がる間にランナーがホームイン。この回3点目を奪われました。

反撃したい阪神打線はそのウラ、2アウトから森下翔太選手がレフトスタンドへホームラン。今季12号で1点差とします。

しかし7回、3番手としてマウンドに上がった及川雅貴投手が2アウト1塁3塁のピンチを招くと、奈良間大己選手とカストロ選手に2者連続タイムリーを浴び2失点。2−5となります。

それでも9回、2アウトからヒットとフォアボールで一打同点の場面を作ると4番・佐藤輝明選手に打席がまわります。しかし2ストライクと2球で追い込まれるとやや高めの球にバットがまわり3球三振。日本ハムに連敗となりました。