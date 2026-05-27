時代を代表する令和のグラビアクイーン・沢口愛華さんが、 1冊まるごと水着グラビア『BOMB Love Special 2026』（ワン・パブリッシング）の表紙を飾りました。



【写真】美しい…『BOMB Love Special 2026』表紙を飾った沢口愛華さん

沢口さんは15歳でミスマガジンのグランプリを獲得し、キャリアを積み重ねてきた時代を代表するグラビアクイーンです。夏を感じられるようになったこの季節、テーマは“愛”の深さ。まずは大人っぽいネイビーのチューブトップ水着で、真っ赤な絨毯の上やお風呂でしっとり。



オレンジ柄のレースビキニに着替えては、さまざまな角度からのボディラインをしっかり堪能。続いては黒の変形ビキニで、陰影のついた瞬間をとらえました。最後はワンピースからの展開で、ピンクのビキニ姿でベッドに横たわる距離感近めの視線にドキっとさせてくれます。“愛”を感じる20ページのロンググラビアです。



裏表紙は、ドラマ『犬飼さんは隠れ溺愛上司』ヒロイン役でも注目の横野すみれさんです。14ページグラビアで登場。彼女目線での彼シャツ姿や強めのアニマル柄チューブトップ水着など、緩急自在な溺愛ボディを披露しています。またX（@yokono_sumire）で撮影時の画像などを公開しています。



南みゆかさん（Sophia la Mode）、松島かのんさん、百田汐里さん、池本しおりさん、花咲楓香さんも登場しています。