お笑いコンビ「ジャングルポケット」が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁2時間SP」（水曜後7・00）に出演。太田博久（42）の妻・近藤千尋（36）を助っ人に呼び、おたけ（43）と3人でネタを披露した。

この日は「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題した企画が行われ、芸人が人脈を生かして最強助っ人を呼び、一緒にネタを披露した。

3人はジャンポケの2人のケンカを近藤が仲裁するネタを披露。近藤がおたけだけにビンタしたり、水をかけたりしてケンカを止めるという内容だった。

無事に合格（〇）の判定を受けたジャンポケ。司会の有吉弘行から「奥さんじゃねーかよ」と突っ込まれると、太田は「ちょっとハードル高いと思ったんですけど、一か八かオファーしたら」と満足そうに振り返った。

抜群のチームワークに、有吉から「入れたら?メンバーに」と提案されると、「ちょっと今の感じだと手応え感じてます」と太田はまんざらでもない様子。その後も、2つのネタを披露し、盛り上げた。

ネット上では「ジャンポケ 太田嫁が入ると面白いね」「新メンバーこれでいいのでは？」「やっぱジャンポケは3人の方がいいのか」「ジャンポケ、近藤千尋さん入れてトリオに戻れそう」などの声が上がっていた。