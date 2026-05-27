MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。5月25日（月）の放送では、5月8日に配信リリースされた新曲「Chanka Chanka」にまつわる制作エピソードを披露しました。

新しい学校のリーダーズ

New Song【Chanka Chanka】Release🏮https://t.co/qrnut23WZq https://t.co/qrnut23WZq

Lyrics：ATARASHII GAKKO!

Music：yonkey & Yoshio Tamamura pic.twitter.com/2vkEQMnt5X https://t.co/2vkEQMnt5X — ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) May 8, 2026 https://twitter.com/japanleaders/status/2052562703290626547?ref_src=twsrc%5Etfw

RIN：私たちの新曲「Chanka Chanka」が、5月8日に配信リリースされました！ということで、今夜は新曲「Chanka Chanka」の授業をお届けしたいと思います！ まだ、曲を聴き慣れていない人も多いでしょうから、私たちの気持ちだったりを話しましょう。SUZUKA：この曲は「はじめての新しい学校のリーダーズ〜祝御入学〜」で、ファンのみんなの前で披露しましたね。MIZYU：それも最近だね。SUZUKA：そうね。だから、そこに向けて振り付けも完成させて。コレオグラフィーはどんな風に進めたかというと、4人みんなで。でも今回ちょっと作り方が新しかったよね。MIZYU：yonkeyさんとYoshio Tamamuraさん、いつもの制作チームで作ったんですけれども。今回は歌詞が私たち4人でございまして、トラックをいただいて「もう自由に遊んで良いよ」って言ってもらったんだよね。だから「どうやって遊ぶ？」って、どんなコンセプトにするかを考えたりとか、歌詞を並べていく作業を4人でスタジオにこもってやったのも思い出深いでございます。RIN：Aメロのメロディーのところとかもさ、SUZUKAが歌ってみて、もうちょっとこっちのキーの方が良いんじゃない？ とかみんなで言いながら。SUZUKA：そうそう。yonkeyさんがトラックだけ出来ていて、ほんで「じゃあSUZUKAマイク持って、ちょっと自由に歌ってみて」みたいな。それで「恥ずかしい！」って。MIZYU：恥ずかしがんなくて良いんだよ。SUZUKA：それで「なんとかかんとか〜」って歌っていたら、「これええやん！」ってなって、それを取り入れていって。全然取り入れられなかった部分もいっぱいあるんですけど、すごい挑戦的ですごく楽しかった。KANON：あとはさ、その後半の間奏のところも曲が流れていて、「そう来るか！ みたいな流れが欲しいんです」みたいなのを相談してね。MIZYU：意味わかんないぐらい激しくしたいんですけど、なんとかなりませんか？」って。KANON：Yoshio Tamamuraさんもyonkeyさんも、「どうやって入れよう？」って悩ませてしまったけど、結局すごい素敵な感じになりました。RIN：どうしてこんな曲になったの？ みたいな、その後半の盛り上がりのところは、ライブ初披露のときにもすごい盛り上がりを感じて「この展開にして良かった」って思ったし、自分たちもテンションが上がってすごい楽しかった。SUZUKA：「わお！」ってなったよね。KANON：コレオグラフィーは、さっき言った初披露した「はじめての新しい学校のリーダーズ〜祝御入学〜」のライブの内容を作るのと同時くらいに振り付けを作らないといけなくて。4人で全部作るというよりかは、2人ずつ分かれてみたりとか、作り方は新しかったなって感じだったね。SUZUKA：最初どうやってやったっけ？KANON：最初4人で向き合ったんじゃない？MIZYU：どこから出来た？ この曲。KANON：みんなそれぞれちょこっとずつ持ってきてやってみて。だけど、ほんとに時間もないし、早く作りたいし、どうしてもそこに間に合わせたかったから。確かライブの中身をMIZYUとRINが結構広げてくれて、「Chanka Chanka」を私とSUZUKAで広げて、それをまた4人でやってみて、結局完成させたみたいな感じだよね。SUZUKA：確かに。4人でこういうやり方もあるのかという風に思って、振り付けの作り方の新しい試みを体感できて楽しかったちゃうんか？RIN：で、ジャケットのイラストもこだわりがあって、私たち4人が妖怪になって、百鬼夜行してる様子というか。MIZYU：お気に入りです。このジャケ写と、2BOYさんが描いてくれてね。打ち合わせもして。KANON：イラストが出来上がってきたときに、みんな面白すぎて「顔デカ！」みたいな。MIZYU：KANONの顔めっちゃでかいの。KANON自身はさ、妖怪になった自分をどう思う？KANON：え、最高！RIN：私さ、MIZYUの長い髪の毛の２つ縛りを持ってるのも、すごいMIZYUの良いところ捉えているなって思って。MIZYU：めっちゃ口が裂けてんだよね。KANON：みんな、なんからしいんだよね。MIZYU：妖怪になれて嬉しい。SUZUKA：この曲で言うたら、秘密の村の夜の幻の宴が開催されて、その先陣を切る妖怪4人で、いろんな妖怪たち、村人たち、有頂天たちを「集まれや！」って感じでね。それで、村の先の森の中で「火を耕して、みんなで宴や！ ぶっ飛んでしまえ！」っていう感じで曲が生まれたんですよね。KANON：海外の人とかもさ、妖怪好きだよね。MIZYU：確かに、聴いていただければわかるんじゃないかなって。口ずさみやすいですからね。SUZUKA：踊れちゃうしね。意外と振り付けがむずいんやけど、楽しければ良いです。KANON：一緒に歌って踊りましょう。



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624