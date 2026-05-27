ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（5月）

予想 N/A 前回 0.89%（前月比)



23:00

米リッチモンド連銀製造業指数（5月）

予想 N/A 前回 3.0



28日

0:30

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）



2:00

米5年債入札（700億ドル）



4:55

クックFRB理事、スタンフォード経済政策研究所（SIEPR）会議出席（質疑応答あり）



5:10

ブレマンNZ中銀総裁、財政委員会出席



米主要企業決算

セールスフォース、マーベルテクノロジー、スノーフレーク



※予定は変更されることがあります。

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