21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（5月）
予想　N/A　前回　0.89%（前月比)

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（5月）
予想　N/A　前回　3.0

28日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

2:00　
米5年債入札（700億ドル）

4:55　
クックFRB理事、スタンフォード経済政策研究所（SIEPR）会議出席（質疑応答あり）

5:10　
ブレマンNZ中銀総裁、財政委員会出席

米主要企業決算
セールスフォース、マーベルテクノロジー、スノーフレーク

※予定は変更されることがあります。