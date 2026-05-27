◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ２―５オリックス（２７日・横浜）

ＤｅＮＡはオリックスに逆転負けし交流戦２連敗となった。

０―０の初回無死一塁。フルカウントからの７球目。曽谷の１４９キロをヒュンメルが左中間奥深くに運ぶ適時二塁打を放ち先制に成功。

しかし直後の２回に先頭の山中、続く野口に連打を浴び無死一、二塁。さらに若月に中前適時打を浴び同点とされた。なおも無死一、三塁から来田に中犠飛を許し、逆転された。４点をリードされた５回１死二塁。度会が中前適時打を放つも、一、二塁間で挟まれアウトになった。

先発した篠木健太郎投手は、５回９安打５失点で降板。１５０キロ前半の直球にカットボール、スライダー、フォークを織り交ぜ３回は三者凡退に抑えたが、４回に１点、５回には２点を献上した。篠木は「なんとか試合を作ろうと思っていましたが、思うような投球ができず悔しいです。この後も試合が続くので自身のできることをやっていきたいです」と唇をかんだ。

今回のオリックス３連戦はイベント試合「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬ ＳＥＲＩＥＳ」として開催され、試合前にはＡＫＢ４８がミニライブとセレモニアルピッチを行った。

ＡＫＢ４８は２５年６月１７日の西武との交流戦にスペシャルゲストとして登場したが０―３で敗れていた。前回に引き続き、勝利の女神とはなれなかった。