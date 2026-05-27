◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日７―２楽天（２７日・バンテリンドーム）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が先発して、６回６安打２失点。自身の連敗を３で止め、６度目の先発、７度目の登板で待望のプロ初勝利を手にした。「初回に２点を取られてしまいましたが、野手の皆さんが助けてくれたおかげで粘ることができました。感謝しています」と、喜びをかみしめた。

初回に辰己に５号２ランを献上。２試合連続で先制を許す展開となったが、味方打線がすぐさま反撃に出た。０―２の初回１死一、三塁から、細川の遊ゴロの間に１点を返すと、３回に鵜飼の４号ソロで同点に。４回には、石川昂の２号ソロで勝ち越すなど２得点。４―２の５回には、石伊の左翼適時二塁打と石川昂の中堅２点二塁打で、３点を奪い、突き放した。

５回までに７点の援護をもらった右腕は、２回以降を無失点。毎回走者を出したものの、８奪三振と要所を締めて、三塁を踏ませなかった。課題としていた「援護をもらった直後のイニング」でゼロを刻み、中１７日のマウンドで、１０４球の熱投を見せた。

チームは２連勝で交流戦首位タイ。借金は１３となった。３年ぶりに、交流戦“開幕カード”を勝ち越した。