◇交流戦 中日7─2楽天（2026年5月27日 バンテリンドーム）

中日先発のドラフト2位・桜井頼之介投手が待望のプロ初勝利を挙げた。6回を被安打6の8奪三振、2失点の力投。力の限り腕を振り、本拠地のバンテリンドームで躍動した。

「初回に2点取られてしまいましたが、野手の皆さんが助けてくれたおかげで粘ることができました。感謝しています」

初回1死一塁から辰己に左翼席へ先制の2ランを浴びた。いきなり出はなをくじかれたが、尻上がりに調子を上げた。2〜4回を無失点でしのぐと、圧巻は5回。2死一、二塁のピンチを招いたが、辰己を外角スライダーで空振り三振に仕留めると、力強く雄たけびを上げた。今季はここまで0勝3敗と苦戦したが、要所で力投。打線にも助けられた。

桜井を援護したい打線は一発攻勢で試合をひっくり返した。2―2同点の4回1死で、6番・石川昂弥が左翼席へ一撃。今季2号ソロで勝ち越しに成功した。直後には花田、山本の連続二塁打でさらに1点を加えた。

1点を追う3回には鵜飼航丞が右中間へ同点弾を放った。先頭で打席に入ると、楽天先発・古謝の146キロ直球を右中間へはじき返した。今季4号ソロで試合を振り出しに戻した。

打線の勢いは止まらない。5回は石伊が左翼線へ適時二塁打を放つと、石川が中越えの2点二塁打。リードを5点に広げた。

投打ががっちりとかみ合い、井上竜が交流戦2連勝を飾った。