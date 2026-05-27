舞台「ガチアクタ」の公式サイトが27日に更新され、主人公役の俳優・今牧輝琉（22）の降板を発表した。今牧は26日公演の上演中に足を負傷し、その後の検査で半月板損傷と診断された。

同サイトで「5月26日(火)18:30公演上演中にルド役・今牧輝琉さんが足を負傷され、ただちに医療機関の検査をうけ半月板損傷の診断を受けました」と報告。

続けて「ご本人・所属事務所・医療機関ならびに製作委員会にて協議を重ねた結果、今牧さんにつきましては、5月29日(金)以降の舞台『ガチアクタ』京都公演を含む全公演への出演を取り止め、治療に専念していただくこととなりました」と、今牧の降板を発表した。

舞台は出演者を変更し、29日公演から上演を再開するとし、「5月29日(金)13:30公演以降のルド役は、カンパニーのアンダースタディとして一緒に準備を進めてまいりました神谷亮太さんに務めていただきます」と説明した。また、出演者変更に伴い希望者にはチケットの払い戻しを実施することも伝えた。

同作は、裏那圭氏による人気漫画「ガチアクタ」の舞台化作品で、5月22日から31日まで東京公演、6月5日から7日まで京都公演を上演する予定となっている。

26日公演は開演直後に急きょ中止が発表された。上演中に今牧が足を負傷し、公演継続は難しいと判断した。今牧の負傷に伴い、27日、28日の公演を中止することも発表されていた。