『ショードラアワード2026』大賞は「セイカイガワカラナイ」 畑芽育が楯を手渡し労い「時間がかかった素敵な作品」
斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰する『ショードラアワード2025』受賞式が16日、都内で行われ、「セイカイガワカラナイ」が大賞を受賞。登壇していた俳優の畑芽育から楯が手渡された。
【全身ショット】二の腕すらり！華やかなドレス姿で登場した畑芽育
「セイカイガワカラナイ」が制作したショートドラマは、親や友人など周囲がAIチャットボット「ChatGPT」に委ねる姿を、風刺を効かせながら描いている。「セイカイガワカラナイ」には、朝日放送テレビでのドラマ制作権と賞金300万円のほか、畑から赤い楯が贈呈された。
日常をAIに委ねる姿は、現代社会の核心をついていて、視聴者が自分事として捉えられること、また、ショートドラマは単なるエンタメとして消費されるだけでなく、世界の見え方をアップデートさせるという新たな価値を提示した点が高く評価された。
「セイカイガワカラナイ」の監督は、「僕一人の力ではなく、関わってくださったスタッフ、キャストのみなさま、何より、この動画を見て心が動かされて手を止めてくださった画面の先のみなさま、本当にありがとうございます。これからも心を動かす動画を作っていきます」とコメント。
畑は「限られた尺だったり画角の中で、いかに物語の伝えたいメッセージ性を際立たせるかを、たくさん考えないといけないと思うんですけど」とショートドラマならではの大変さと語り、「スクロールしていく中で、つい手が止まるような印象的なストーリーを作り出すことは、どれだけの努力といろんな大人たちが関わってきたんだろうと考えると、時間がかかった素敵な作品なんじゃないかと思います」と労った。
同アワードは、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテストで3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」の8つ。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄、小林幸子、山下幸輝が登壇し、森香澄がMCを務めた。
【全身ショット】二の腕すらり！華やかなドレス姿で登場した畑芽育
「セイカイガワカラナイ」が制作したショートドラマは、親や友人など周囲がAIチャットボット「ChatGPT」に委ねる姿を、風刺を効かせながら描いている。「セイカイガワカラナイ」には、朝日放送テレビでのドラマ制作権と賞金300万円のほか、畑から赤い楯が贈呈された。
「セイカイガワカラナイ」の監督は、「僕一人の力ではなく、関わってくださったスタッフ、キャストのみなさま、何より、この動画を見て心が動かされて手を止めてくださった画面の先のみなさま、本当にありがとうございます。これからも心を動かす動画を作っていきます」とコメント。
畑は「限られた尺だったり画角の中で、いかに物語の伝えたいメッセージ性を際立たせるかを、たくさん考えないといけないと思うんですけど」とショートドラマならではの大変さと語り、「スクロールしていく中で、つい手が止まるような印象的なストーリーを作り出すことは、どれだけの努力といろんな大人たちが関わってきたんだろうと考えると、時間がかかった素敵な作品なんじゃないかと思います」と労った。
同アワードは、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテストで3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」の8つ。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄、小林幸子、山下幸輝が登壇し、森香澄がMCを務めた。