お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二（61）が、26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、24日に行われた競馬の第87回オークスの後日談を語った。

東京競馬場で開催された牝馬クラシックの第2戦。今村聖奈（22）騎乗のジュウリョクピエロが制した。今村はJRA所属の女性騎手として初のG1制覇という快挙を成し遂げた。

馬名の由来でもある作家・伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の重版が決定するなど、今村フィーバーに沸いている。太田光は小説を読んだことがあるといい、「元々、名作で売れてたからなあ」とポツリ。すると、小説未読の田中は、レース結果を受け、同作の映画を見たことを明かした。

「映画は見た、今回（の結果を受けて）。原作の本は読んだことなかったから」。映画には、気になる美少年が出ていたという。「映画はおもしろかったけど、すっごいかわいい男の子が子役で出ていて。どっかで見たことあるなと思っていたんだけど…。後で気づいたら、北村匠海」。太田も「ああ〜！」と驚きを口にした。

田中は「かわいい〜男の子が…売れてるんだろうな、今ごろ。でも何か見たことある」とコメント。さらに「岡田将生君もやっぱ、かわいい…」とつぶやくと、太田は「かわいいって…気持ち悪くない？」と、田中の口ぶりをいじっていた。

映画は09年に公開。岡田は主人公・泉水の弟役で出演。その幼少期を演じたのが、当時まだ小学生の北村だった。