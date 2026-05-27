インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の岩澤実育（埼玉上尾メディックス）が27日、自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。写真を添えた報告に、ファンの間で好評を博している。

岩澤は短くなった黒髪にパーマをあてており、一部ピンクに染めるなど明るい以前の印象からガラリと変わっている。石川真佑との2ショットで笑顔を浮かべた。

岩澤は自身のインスタグラムに「5月」とつづり実際の写真を公開。ストーリーズ機能では、「切って、パーマして、染めました」と報告し、鏡越しの自撮り写真を投稿した。

大胆なイメチェン姿に、コメント欄ではファンから反響が寄せられた。

「実育ちゃんも少し大人っぽくなった感じ可愛い」

「モシャモシャ実育ちゃんにモデルチェンジしたのねー」

「まゆちゃんもみいくちゃんも髪切ってかわいい!!」

「黒髪パーマかわいい。真似したい」

「可愛すぎる！」

岩澤は2018年に埼玉上尾メディックスに入団。リーグ屈指のリベロとして活躍し、今季をもって退団することが3月に発表されている。



（THE ANSWER編集部）