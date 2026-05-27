◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人が嫌なデータをはね返して連敗を５で止めた。

先発・戸郷が０―０の３回に１点を先制された。５月は相手に先制されると１勝１１敗。直近の５連敗中も全て相手に先制を許していた。

それだけにソフトバンクの３回の１点で重い空気が漂った。だが、逆境をはね返そうと全員で団結した。

直後の３回の攻撃。１番泉口の中前安打、２番吉川の四球、３番坂本の中前安打で無死満塁とすると、ダルベックは強烈な三直に倒れたが、５番大城が押し出し四球を選んで同点。続く６番キャベッジが左翼フェンス直撃の２点二塁打を放ち勝ち越した。

ここで相手投手が先発左腕のアルメンタから右腕の上茶谷に代わり、さらに７番丸の右前適時打、８番松本のセーフティーバント内野安打、９番戸郷の右前適時打と打線がつながり一挙５得点でひっくり返した。スタメン野手の平均年齢３２歳というベテラン打線がつないで一つになった。

５番・捕手で守備でも戸郷を好リードした大城。大城が打点を挙げた試合は今季８戦全勝と「タクミの法則」も継続となった。

阿部前監督の辞任を受けて就任した橋上監督代行にとって２試合目で初勝利。７連勝後の５連敗という苦しい期間を乗り越え、再浮上への１勝を逆転という良い形でつかんだ。（片岡 優帆）