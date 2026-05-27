元SKE48菅原茉椰、僕が見たかった青空・秋田莉杏をうらやむ「7歳若かったらなあ」 主演舞台でWキャストに挑戦
アイドルグループ・僕が見たかった青空の秋田莉杏、元SKE48の菅原茉耶が27日、都内で行われた舞台『紅哭‐KURENAI‐』 初日会見に登壇した。会見では、秋田、菅原が互いの魅力について語った。今作は、信州・上田を舞台に戦場で生き延び、生きるために刀を振った忍びの少女たち「紅哭」が宿命に立ち向かう物語をWキャストで主演する2人がそれぞれの魅力を語った。
【集合ショット】圧巻…！華やかな衣装で登場した秋田莉杏＆菅原茉耶＆佐藤アツヒロら
初めて殺陣の演技に挑戦した秋田は「最初は覚えるだけで苦労したが、日々のけいこを通して魅せ方や相手との間合いを考えながら演じている」と話していた。同じく初挑戦の菅原は、キャストであり殺陣師の清水順二に沢山アドバイスをもらい、「初心者ながらに殺陣が出来上がっているのではと思う」と誇らしげに語った。
本作では主人公”霧音”を演じているが、菅原は「（自身と）7歳差のこともあり、素直な子なのだと感じる霧音である」という。「自分の感情を隠す役柄ではあるが、同じセリフでも（秋田の演技には）真っすぐな純粋さが伝わってきて、自分にはない良さである」と称賛。「自分も7歳若かったらな」と、うらやましがっていた。それに対して清水は「菅原には菅原の良さがある」とフォローを入れ、会場中に笑いが起こった。
一方で、秋田は菅原の魅力について、「私は感情を隠す部分で苦戦したが、それをナチュラルに演じていた」と絶賛。また、「スタイルの良さが殺陣でも伝わってくる」と語っており、互いの良さをアピールしていた。
【集合ショット】圧巻…！華やかな衣装で登場した秋田莉杏＆菅原茉耶＆佐藤アツヒロら
初めて殺陣の演技に挑戦した秋田は「最初は覚えるだけで苦労したが、日々のけいこを通して魅せ方や相手との間合いを考えながら演じている」と話していた。同じく初挑戦の菅原は、キャストであり殺陣師の清水順二に沢山アドバイスをもらい、「初心者ながらに殺陣が出来上がっているのではと思う」と誇らしげに語った。
一方で、秋田は菅原の魅力について、「私は感情を隠す部分で苦戦したが、それをナチュラルに演じていた」と絶賛。また、「スタイルの良さが殺陣でも伝わってくる」と語っており、互いの良さをアピールしていた。