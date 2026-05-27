中東情勢の影響による原油高で県内の銭湯の経営は厳しさを増しています。そんななかきょう、銭湯の組合総会が開かれ、入浴料金値上げの是非について話し合いました。



増える経費を料金に転嫁することが制度上難しい銭湯業界。値上げか、据え置きか。苦悩する店主を取材しました。



高岡市で80年以上続く銭湯「憩の湯」です。



湯を沸かすのに使う重油の量は月に3000リットル。中東情勢の悪化に伴って3月ごろから仕入れ値が上がり、経費はひと月でおよそ12万円増えました。





「憩の湯」の代表で県公衆浴場組合の理事長も務める中谷健太郎さんは、増えた経費を料金に転嫁するのが難しい、銭湯ならではの事情を話します。中谷健太郎理事長「銭湯の料金が、唯一残っている物価統制令。昔からの決まりで急に経費がかさんだので、と上げることはすぐにはできない業種」「物価統制令」は、終戦直後の1946年、深刻なインフレと物資不足に対応するために制定されました。生活必需品などの価格の上限を定めることで国民生活を守ることが目的で、家風呂がまだ一般的でなかった当時、「公衆浴場」いわゆる銭湯も対象に含まれました。時代が変わり、対象品目は徐々に減りましたが、唯一銭湯の入浴料金だけがいまだにこの「物価統制令」の制限下にあります。銭湯の料金は、都道府県の知事が上限額を指定すると定められています。料金を変えるには、まず・浴場組合が知事に要望書を提出する・知事が有識者などで構成する審議会に諮る・審議会が検討して変更が妥当と判断して初めて知事が正式に料金を決めることになります。富山県の銭湯料金は、最近だと2014年から去年まであわせて4回、20円から30円の値上げを重ねてきました。理由は「燃料費の高騰」。現在の料金は大人で500円です。中東情勢の先行きが見通せないなか、原油高は確実に経営を圧迫している。しかし、値上げすれば、足繁く通ってくれる常連客など利用客に相応の負担を強いることになる。中谷さんは「組合内でも意見が分かれている」と話します。中谷健太郎理事長「ほとんど常連が毎日来ていただけるので、値上げをすると、他のいろんな物も値上がりしているので厳しいのかなとは思うが、しかし我々も経営していかなければいけないので、富山県の組合がまとまって値上げしてほしいという声が高まれば、県に対して値上げの要望をしていくことになっていく」値上げか、据え置きか。組合の判断はー。吉田記者「こちらでは、県の浴場組合に加盟する銭湯の店主らが集まり、入浴料金の改定について議論しています」きょう午後3時ごろ。県の浴場組合は富山市内で総会を開き、値上げを知事に要望するかどうかを話し合いました。出席者「お客さんからも上げたほうがいいんじゃないかという声も出ているので、ぜひ上げてもらいたいと思っています」出席者「みなさん上げるという感じになればそれでいいかと思うが、上げたくないと頑なに言われる方もいらっしゃって。北陸で500円で上げたのは富山が一番先。隣県から見て富山が上げると出てる杭に見えないか心配」議論の末、事前に実施したアンケートの結果なども踏まえて、今回は「値上げを要望しない」という結論に至りました。中谷健太郎理事長「普段使いの銭湯でありたいという思いがひしひしと伝わってきまして、お客さんのために頑張っていくんだ、低料金でやれるところまでやるんだ、という声もお聞かせいただきましたので少し勇気をいただいたかなというふうにも思っております。今回見送ったからしばらく見送るのではなく、状況に合わせて皆さんの声を随時拾っていきたいと思います」銭湯の料金が80年前からの「物価統制令」に未だに制限されていることに驚きました。今回は、値上げをしないという結論になりましたが、厳しい経営状況が見込まれることから、経営支援を求めていきたいということです。