おいしいメロンの見分け方、ツルに近い上部と、下部のおしりではどちらが甘い？【Nスタ解説】
メロンの季節がやってきました。元気よく育ったという今年のメロン。おいしいメロンの見分け方は？
おいしいメロンの特徴は？「ワタ」に近いほど甘い？
メロン生産量日本一の茨城県。収穫の時期を迎えていたのは、爽やかなオレンジ色の果肉と濃厚な甘みが特徴の「クインシーメロン」。
山一ファーム 石田和徳 代表
「今年（2026年）は天候もよくて、雨も少なくて、気温も高めに推移して、朝と昼の寒暖差が大きいので糖度ものりやすい」
おいしいメロンの見分け方についても伺いました。
山一ファーム 石田 代表
「メロンの網目、ネットが均等に出ていて盛り上がっているほう。持った感じが重みがあるのが良いメロン」
井上貴博キャスター
今回取材させて頂いた石田さんは、お笑い芸人カミナリ・石田たくみさんの父親だそうで、たまたま取材スタッフが気付いたそうです。
「山一ファーム」の石田さんに「メロンはどこが甘いか」聞きました。
▼「タネ」や「ワタ」の中心部分：最も甘く、糖度20度
▼おしり（ツルの反対側）：糖度19度
▼ツルに近い上部：糖度17度
おしり（ツルの反対側）が甘いのは、諸説ありますが▼重力で甘味が下に落ちるのではないか、▼おしり（ツルの反対側）の部分は皮が薄いので、果肉部分が多くあり、甘味が自然と下に集まるのではということです。