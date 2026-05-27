メロンの季節がやってきました。元気よく育ったという今年のメロン。おいしいメロンの見分け方は？

【写真を見る】断面で解説「メロンはどこが甘い？」

おいしいメロンの特徴は？「ワタ」に近いほど甘い？

メロン生産量日本一の茨城県。収穫の時期を迎えていたのは、爽やかなオレンジ色の果肉と濃厚な甘みが特徴の「クインシーメロン」。

山一ファーム 石田和徳 代表

「今年（2026年）は天候もよくて、雨も少なくて、気温も高めに推移して、朝と昼の寒暖差が大きいので糖度ものりやすい」

おいしいメロンの見分け方についても伺いました。

山一ファーム 石田 代表

「メロンの網目、ネットが均等に出ていて盛り上がっているほう。持った感じが重みがあるのが良いメロン」

井上貴博キャスター

今回取材させて頂いた石田さんは、お笑い芸人カミナリ・石田たくみさんの父親だそうで、たまたま取材スタッフが気付いたそうです。



「山一ファーム」の石田さんに「メロンはどこが甘いか」聞きました。



▼「タネ」や「ワタ」の中心部分：最も甘く、糖度20度

▼おしり（ツルの反対側）：糖度19度

▼ツルに近い上部：糖度17度



おしり（ツルの反対側）が甘いのは、諸説ありますが▼重力で甘味が下に落ちるのではないか、▼おしり（ツルの反対側）の部分は皮が薄いので、果肉部分が多くあり、甘味が自然と下に集まるのではということです。