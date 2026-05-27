28日は北日本で広く雨。週明けは沖縄に台風接近か。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■北日本に低気圧が接近 風も強まり荒れた天気に注意

28日（木）は日本海を低気圧が進む予想で、北日本や北陸では広く雨が降るでしょう。低気圧は発達しながら北海道付近に進む影響で、局地的に雨脚が強まる恐れがあります。次第に風も強まる予想で、29日（金）にかけて北海道では荒れた天気になる恐れがあります。また、本州の南を前線を伴った別の低気圧が進む予想で、西日本や東日本の太平洋側でも雲が広がりやすく、関東でもにわか雨があるでしょう。家を出るときに雨が降っていなくても雨具を持ってお出かけください。

■先島諸島は真夏のような蒸し暑さ 熱中症に警戒を

28日（木）は、全国的に25℃以上の夏日になるところが多いでしょう。北日本は前日より気温が下がるところが多いものの、カラッとした暑さからムシッとした暑さに変化しそうです。全国的に蒸し暑くなりますので、外での作業や軽い運動をする際にも、こまめな水分補給を心がけましょう。梅雨前線の南側に入る沖縄地方では、真夏のような蒸し暑さとなりそうです。八重山地方では3日連続で熱中症警戒アラートが発表されていて、西表島や波照間では暑さ指数が34と、日常生活の中でも熱中症が発生する危険性が高くなりそうです。5月でも真夏だと思って、万全な熱中症対策を行いましょう。

■台風6号は週明けに沖縄に接近か 本州も台風の動向に注意

台風6号はフィリピンの東を発達しながら北寄りに進む予想で、6月1日（月）には暴風域を伴って強い勢力で沖縄の南に進む予想となっています。沖縄地方では大荒れの天気となる恐れもあるため、早めの台風への備えをしておきましょう。その後、台風は東寄りに向きを変えて、本州の太平洋沿岸を進む恐れがあります。台風の北側には梅雨前線も停滞しているため、台風からの湿った空気が前線を刺激し、東日本や西日本でも大雨になる恐れがあります。まだ先の予報は不確実ですが、梅雨入り前に改めて大雨への備えを確認しておきましょう。

■28日から新しい防災気象情報がスタート

これから本格的な雨のシーズンに入りますが、28日（木）から防災気象情報が新しくなります。大雨による災害を河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの種類に分けて、それに相当する警戒レベルの数字を、情報名と結びつけて発表するようになります。

例:「大雨警報」→「レベル3 大雨警報」

警戒レベルというのは自治体から発表される避難情報のことで、警戒レベル3は高齢者などが避難を開始する段階、警戒レベル4は危険な場所から全員が避難の必要がある段階です。警戒レベルと情報名をひもづけて発表することで、避難の判断がしやすくなります。

■これだけは覚えて レベル4の“危険警報”までに避難を

今回新しくなったポイントの一つとして、警戒レベル4に相当する情報が「危険警報」として発表されるようになったことです。警戒レベル5に相当する「特別警報」が発表されたときは、すでに災害が発生していたり、切迫している恐れがあり、避難行動が難しい場合も考えられます。レベル4の段階で避難行動をするのが非常に重要となるため、「レベル4 危険警報」という発表があった際には“危険な場所から避難が必要なんだ”ということを理解して、自治体から発表される避難の情報や気象庁のキキクルなどで危険な場所を確認するようにしましょう。

気象予報士 澤麻美