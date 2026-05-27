阿部慎之助前監督 娘への暴行容疑で現行犯逮捕

娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部慎之助前巨人軍監督。

【画像を見る】弁護士の見解…なぜ児相は警察に通報？

２５日午後6時頃、自宅で１８歳の長女と１５歳の次女がけんかになり、阿部氏が「静かにしろ」と注意。長女から言い返されたことに腹を立て、襟元を掴み投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたとみられています。

長女はChatGPTの回答を受け児童相談所に通報しましたが、その後の父親の逮捕は望んだことではなかったと明かしました。

監督３年目の今シーズン、日本一を目指していた最中の出来事。なぜ現行犯逮捕に至ったのか？児童相談所の対応についてはどう見ればいいのか？

元警視庁刑事の吉川祐二氏、森本志磨子弁護士、川粼拓也弁護士に聞きました。

釈放から１２時間後に会見 「長女の手紙」弁護士が代読

「伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます」

２６日、未明の釈放からわずか１２時間後に会見を開いた阿部前監督。弁護士からは長女の手紙が代読されました。

＜長女の手紙＞

▼私の過度な状況説明で事実と違う報道も

⇒殴る蹴るなどの事実はない

▼ChatGPTに相談して児童相談所に電話

⇒意向が聞かれず警察に通報された

▼父が連行される姿を見て泣き崩れた

▼大事になり深く反省

元警視庁刑事「もしこの現場にいたとしたら…」“逮捕”は必要だったのか？

阿部前監督の“逮捕”は必要だったのか？

元警視庁刑事の吉川祐二氏は「正直に申し上げて、もしこの現場にいたとしたら逮捕はしなかったかもしれない」と話します。

また、川粼拓也弁護士は一部報道に触れながら、今回の逮捕について「慎重に考えないといけないポイントではある」と言います。

（川粼拓也弁護士）

「日本における逮捕は『通常逮捕』『緊急逮捕』『現行犯逮捕』の３種類で、現行犯逮捕だけはその場で令状なしで逮捕できます。その際、判例上本当に必要なのか問われますが、一部報道では『暴れるかもしれないから予防的に逮捕』という話もありますが、予防的に人を拘束することは実は許されていません」

「本当に逮捕が必要だったのかどうか、現場の状況が分からないので論評は難しいですが、慎重に考えないといけないポイントではあります」

児相が警察に通報したワケ「１５歳の次女もいるので対応事案にしたのでは」

なぜ児相は警察に通報したのか？

森本志磨子弁護士は「前提として原則１８歳以上は対応外だが、１５歳の次女もいるので対応事案にしたのでは」と指摘。

また、「緊急性が高いと感じたのでは」「夜間のため専門スタッフが手薄で状況や心情の深い聞き取りや家庭訪問ができなかったのでは」と見ています。

「警察と児童相談所の連携強化」も背景に？

さらに、今回の動きについて「警察と児童相談所の連携強化」が背景にあるという見方もあります。

（ＭＢＳ米澤飛鳥解説委員）

「緊急的で重大な事案に迅速に対応するために、警察と児童相談所の連携強化が全国的に広がっていて、今回の動きはそこが背景にあるのではと思います」

「大阪市では、夜間・祝日については警察ＯＢが常駐して通告があった場合は職員と一緒に見に行くというルールになっています。その後、大阪市で把握している虐待事案を大阪府警と全て共有するなど非常に連携が進んでいて、全国でもそういった動きがあります」

結果的に長女の意に沿わない逮捕「他に対応の方法はあったのかも」

今回の児相の動きについて、森本弁護士は「相談者の意図にかかわらず警察に通報することはある」と指摘。

一方で「結果的に長女の意に沿わない形になったのであれば、他に対応の方法はあったのかもしれない」との見方も示しています。

（川粼拓也弁護士）

「これは非常に難しい問題で、安全を一番に考えると『とにかく通報』も理解できる。一方で、人手が足りず『とにかく通報』となると、実はそうではなかったのに親子が分離されたりするという問題も一部では起きている」

「少なくともリソースが足りていないのは事実だと思うので、子どもの安全を考えるのであれば、拡充していく必要があるだろうと思います」

親が逮捕され家庭が壊れる可能性を考えて、子どもが相談自体をためらうケースもあるかもしれませんが…

（川粼拓也弁護士）

「真意がどこにあるのか、どういう状況なのか、本当に緊急性が高いのか…そこまで見る必要がありますが、そうすると（通報が）が遅くなることもある」

児童虐待対応件数は年々増加「専門スタッフが適切な対応をとれる体制が必要」

児童福祉法に基づいて設置されている行政機関は全国２４３か所（4月1日時点）。

児童相談所の児童虐待対応件数は年々増えていて、２０２４年度は２２万３６９１件。２００５年の３万４４７２件から約６．５倍になっています。

＜児童相談所が対応した児童虐待の内訳 ※２０２４年度＞

▼心理的虐待 ５９．５％

▼身体的虐待 ２３．５％

▼ネグレクト １５．９％

▼性的虐待 １．１％

森本弁護士は「社会の認識変化や法改正により“虐待の疑い”でも通告しやすくなった」とする一方、「児童福祉司など専門スタッフが適切な対応をとれる体制が必要」だと指摘します。

元警視庁刑事「児童相談所に電話をしたことは間違いではない」

吉川氏は、今回の長女の対応について「間違いではない」と言います。

（元警視庁刑事 吉川祐二氏）

「人身に関わることですから、今回児童相談所に電話をしたことは間違いではない」

「そこに向かう警察官や児童相談所の職員の知識・経験をもっと増やしていく必要はある」

「今回のようなことがきっかけとなって児童相談所に電話をしづらくなってしまうということが一番危険だと思います」

オンライン上で「監督復帰」求める署名活動も

現在、オンライン署名サイト「Change.org Japan」では、監督復帰を求める署名が３万８８００集まっています（５月２７日午後４時１５分時点）。

警視庁は過去、長女に関する相談を確認しておらず、今後任意で捜査するということです。

【児童相談所虐待ダイヤル １８９】

（2026年5月27日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）