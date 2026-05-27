タレントで画家の片岡鶴太郎（71）が27日放送の日本テレビ系「有吉の壁2時間SP」（水曜後7・00）に出演。お笑いコンビ「タイムマシーン3号」と体を張ったネタを披露し、笑いを誘った。

この日は「禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権」と題した企画が行われ、芸人が人脈を生かして最強助っ人を呼び、一緒にネタを披露。

テスラ専門店を舞台にしたネタでは、電気自動車のフロントトランクから片岡が登場。司会の有吉弘行は驚きの声を上げつつも大喜び。大笑いしながら、合格の〇マークを出した。

「何やらせてんだよ！」と有吉が思わず突っ込むと、関太は「どうしても〇がほしくて」と説明。2人の会話をさえぎるように、片岡がスタスタと歩き出すと、有吉は「細っ」と片岡の絞り込まれた体のラインに絶句した。

そして、片岡はテスラのロゴの前で、形状をまねたポーズを披露。山本浩司は「（テスラ）そっくり」「ヨガのポーズじゃないですよ」と突っ込み、有吉からは2度目の合格（〇）をもらっていた。

ネタ終了後に有吉が次のポイントへ移動を始めると、片岡は「有吉、もう行くのかよ！」と叫び、「朝からずっとスタンバってんだよ。足つるかと思ったよ」と最後まで笑わせていた。