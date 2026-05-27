バスケットボールの日本一を決めるBリーグ1部のファイナル第3戦が昨夜、横浜で行われました。長崎と琉球が頂点を争った試合で主役となったのは、富山市出身で長崎ヴェルカの馬場雄大選手でした。



Bリーグ・ファイナル1勝1敗で迎えた第3戦。クラブ創設5年で初の王座を狙う長崎と琉球の日本一決定戦です。



序盤、流れをつかんだのは馬場が所属する長崎でした。





実況「馬場、すり抜けて、馬場ブーーーーン」日本代表の馬場が勢いをつけるダンクを決めます。ここまでファイナル2試合ともに2桁得点をマークしている馬場。実況「おおっと馬場！」きのうの試合は、ディフェンスでも気迫あふれるプレーを見せチームをけん引します。最終第4クオーターに3点差に詰め寄られますが、ここで優勝を手繰り寄せる主役となったのが馬場でした。実況「馬場雄大のスリー！馬場雄大、一番ほしいところで決め返しました」そしてー。実況「試合終了！72対64 制したのは西からのぼったライジングサン・WE THE 長崎」長崎が史上最速、創設5年で初優勝を飾りました。馬場雄大選手インタビュー「勝ったばーい。このためにやってきたので声もこんなですけど最高です」現行のBリーグは今シーズンで終了し、9月からは新リーグ「Bプレミア」が始まりますね。長崎で初優勝を果たした馬場選手、そして同じトップリーグで戦う富山グラウジーズの活躍が楽しみです。