SILCUSのUVミスト新登場♡メイクの上から使える軽やかUVケア

紫外線が気になる季節は、こまめな塗り直しが美肌づくりのポイント。そんなこれからの時期に注目したいのが、韓国スキンケアブランド「SILCUS」から登場する新作「シルクグロウベールUVミスト」です♡メイクの上からも使いやすいミストタイプで、日中のUVケアをもっとスマートに。軽やかな使い心地とうるおい感を両立した新アイテムをご紹介します。

メイクの上から使えるUVミスト

2026年5月28日よりQoo10で発売される「SILCUS シルクグロウベールUVミスト」は、毎日の紫外線対策にうれしいミストタイプの日焼け止めです。

価格は2,200円（税込）、容量は100ml。SPF50+・PA++++の高いUVカット機能を備えながら、ふんわり軽やかな使い心地が魅力です。

SILCUS独自のUVフィルターカプセル技術を採用し、UV成分をカプセル化。肌に均一になじみやすく、メイクの上からでも使いやすい仕上がりになっています。

白浮きしにくく自然な印象をキープしやすいので、通勤やお買い物、カフェ巡りなど日常のシーンにもぴったり。持ち歩きしやすいサイズ感で、外出先でも手軽に塗り直しできます♡

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うるおい感まで叶える心地よさ

紫外線対策だけでなく、肌へのうるおいにもこだわっているのがポイントです。

保湿成分として、緑茶・アップルミント・タイム由来成分を配合。さらに奄美大島産シルク由来成分「シルクフィブロイン（保湿成分）」をプラスし、乾燥しがちな肌をやさしく包み込みます。

*シルクフィブロイン（保湿成分）

さらりとしたミストが肌をふんわり覆い、べたつきにくいのもこれからの季節にうれしいポイント。暑さや湿度で重たくなりがちな夏のスキンケアを、ぐっと快適にしてくれそうです♪

日常使いはもちろん、旅行やレジャーなど紫外線を浴びやすいシーンにも活躍してくれます。

使い方をチェック

より心地よく使うために、使用方法も確認しておきたいところ。シンプルなステップだから、忙しい朝や外出中にも続けやすいのがうれしいですね♡

夏のUVケアをもっと快適に♡

SILCUSの「シルクグロウベールUVミスト」は、高いUVカットとうるおい感を両立した頼れる新アイテム。

メイクの上から使える手軽さと、夏にうれしい軽やかな使用感で、毎日の紫外線対策がぐっと心地よくなりそうです♡

これからの季節に向けて、バッグにひとつ忍ばせておきたい注目のUVミストです。