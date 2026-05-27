梅雨入りを前に大雨への備えです。北陸電力はきょう、大雨による大規模災害を想定した県と警察との合同訓練を行いました。川腰記者がお伝えします。



電線をつなぐ社員

「2回目はぎ取ります！」

「作業位置よし！」



訓練は、北陸地方に線状降水帯が発生し、川の氾濫や土砂崩れで送電設備に大きな被害が出て、富山市と金沢市であわせて7万戸が停電したという想定で行われました。



会場の富山市民球場「アルペンスタジアム」には北陸電力と県、それに県警からあわせておよそ150人が参加し、緊急車両や専用の作業車を使って連携を確認しました。





「こちらでは本番さながらの災害復旧訓練が行われています。一つ一つの工程を丁寧に確認しながら進めています」倒れた電柱の撤去訓練では、電柱の上に倒れた木に作業員がワイヤーを巻き付けて重機を使って撤去を行い、参加者はメモを取るなどして作業に注目していました。また、送電線の復旧訓練では、実際の電柱に高所作業車でのぼり、応援で入った想定の東北電力ネットワークと連携しながら、高圧発電機車からケーブルを延ばして電線へとつなぐ手順を確認していました。「離していいよ」北陸電力送配電 富山支社富山配電部長 藤崎良成さん「実際に2年前に本番を経験しているというところもありますので、その気持ちも忘れないように、今回の訓練を生かして同じようなことが起きたときにもしっかり対応できるようにしていきたい」この訓練は、2008年の能登半島沖地震をきっかけに始まり、北陸電力送配電によりますと、2年前の能登半島地震では、およそ4万戸の停電復旧を1か月で完了させたということです。