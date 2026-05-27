松平健、貴重な手描きイラストを披露し照れ笑い「子どもみたいで…」 山寺宏一が絶賛「お宝ですよ！」
俳優の松平健が27日、都内で行われた映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）日本語吹替版キャスト報告会イベントに登壇。貴重な手描きイラストを披露し、照れ笑いを見せる一幕があった。
【写真】イラスト披露し照れ笑いする松平健
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。
本作出演への思いやお互いの印象などを語り合った6人。今作では、さまざまなモンスターが登場することにちなみ、登壇者が“最強のモンスター”のイラストをフリップで発表した。
それぞれユニークなモンスターが披露される中で、松平は「“変身モンスター”といって、いろんなものになれるという」と紹介しながら、「なんか子どもみたい…」と照れ笑い。ここで「松平さんがこんなかわいらしい絵を描くなんて」と感激の声を上げた山寺が、「まず、このコーナー、松平さんが断るだろうなと思って、ないな、と思ってたんですけど、松平さんがオッケーだって…びっくりしました！」と予想外の事態だったと告白。「これは貴重ですよ！皆さんお宝ですよ！」と大絶賛した。そして松平は、この質問が来たときの心境について「正直悩みましたね」と苦笑いし笑いを誘っていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【写真】イラスト披露し照れ笑いする松平健
イベントには、マックス役の松平のほか、千葉雄大（ドート役）、鈴木愛理（デビー役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。
本作出演への思いやお互いの印象などを語り合った6人。今作では、さまざまなモンスターが登場することにちなみ、登壇者が“最強のモンスター”のイラストをフリップで発表した。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。