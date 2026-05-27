大雨による土砂災害や浸水、河川のはんらんなどの危険を伝える防災気象情報。命を守る行動をするために欠かせない情報ですが5月28日から新しくなります。その内容について詳しく見ていきます。





主に変化するポイント

・レベルと名称がセットで発表される

・河川氾濫は河川の分類によって発表カテゴリーが変わる





こちらが新たな防災気象情報の表です。



カテゴリーが【大雨】【河川氾濫】【土砂災害】【高潮】の4つに再編されました。





これまでカテゴリごとに呼び方がバラバラだったのが注意報・警報・危険警報・特別警報の4段階に統一されました。そして”警戒レベルの数字”と”警報など”がセットで発表されます。例えば「レベル5・大雨特別警報」や「レベル4・土砂災害危険情報」のように“警戒レベル”がつくようになります。数字が添えられることで迫っている危険がどれくらいのものなのかすぐにわかるようになり、色とレベルで直感的に避難のタイミングを判断できるようになります。

さらに河川の氾濫については洪水予報河川とそのほかで発表のカテゴリが変わります。



信濃川や阿賀野川など比較的大きく、洪水による損害が 重大になる恐れがある河川…



”洪水予報河川”の外水氾濫は【河川氾濫】で河川ごとに発表されますが、それ以外の中小河川は【大雨】のカテゴリで市町村ごとに発表されます。



「大雨」に関する情報は低地の浸水と河川の増水・氾濫両方を伝えるものなので、具体的にどこでどんな危険が迫っているかキキクルなどで確認することが大切です。

では各種情報が発表されたとき私たちはどんな行動をとればいいのでしょうか。



まず黄色の「レベル2・注意報」では避難ルートやタイミングなど具体的な逃げ方を確認します。



赤の「レベル3・警報」は高齢者等避難とあるようにお年寄りや身体が不自由な方など避難に時間がかかる人が避難を始めます。



紫の「レベル4・危険警報」は基本的には発表された地域の方全員が危険な場所から避難します。



黒の「レベル5・特別警報」では緊急安全確保。すでに安全な避難ができず命の危険が迫っていることから少しでも安全な場所へ直ちに移動することが求められます。



気象庁などは自治体から「避難指示」が発令されていなくてもレベル4やレベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、河川の水位情報などを確認し自ら避難の判断をしてほしいとのことです。

こういった防災気象情報や気象防災速報はテレビやインターネット、防災無線を通じて伝えられます。



災害時でも情報を受け取れるようあらかじめ手段を用意しておくことが大切です。

