「へんしんが苦手なメタモン！」×「レブロン」がコラボ！ 特別パケの“シュガー スクラブ”登場へ
「レブロン」は、6月4日（木）から、『ポケットモンスター』シリーズの「へんしんが苦手なメタモン！」をパッケージにデザインした「レブロン キス シュガー スクラブ」を発売する。
【写真】にっこり笑顔のピカチュウ!? コラボパッケージ一覧
■集めたくなる全4種類
今回数量限定で発売される「レブロン キス シュガー スクラブ」は、へんしんが苦手なメタモンを、パッケージにかわいく施した特別なコレクション。
ラインナップは、“アサイー ベリー”、“シュガーミント”、“スウィート ユズ”、“ピーチ”がそろい、ノーマルのメタモンに加え、ヤドンやピカチュウに変身したメタモンなど、愛らしいイラストがそれぞれに描かれている。
なお「レブロン キス シュガー スクラブ」は、累計販売個数800万本を突破した人気リップケアシリーズ。洗い流さないタイプのシュガースクラブで、やさしく角質ケア＆しっとり保湿ケアをして唇を乾燥から守る。
【写真】にっこり笑顔のピカチュウ!? コラボパッケージ一覧
■集めたくなる全4種類
今回数量限定で発売される「レブロン キス シュガー スクラブ」は、へんしんが苦手なメタモンを、パッケージにかわいく施した特別なコレクション。
ラインナップは、“アサイー ベリー”、“シュガーミント”、“スウィート ユズ”、“ピーチ”がそろい、ノーマルのメタモンに加え、ヤドンやピカチュウに変身したメタモンなど、愛らしいイラストがそれぞれに描かれている。
なお「レブロン キス シュガー スクラブ」は、累計販売個数800万本を突破した人気リップケアシリーズ。洗い流さないタイプのシュガースクラブで、やさしく角質ケア＆しっとり保湿ケアをして唇を乾燥から守る。