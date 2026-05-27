「へんしんが苦手なメタモン！」×「レブロン」がコラボ！

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　「レブロン」は、6月4日（木）から、『ポケットモンスター』シリーズの「へんしんが苦手なメタモン！」をパッケージにデザインした「レブロン キス シュガー スクラブ」を発売する。

【写真】にっこり笑顔のピカチュウ!?　コラボパッケージ一覧

■集めたくなる全4種類

　今回数量限定で発売される「レブロン キス シュガー スクラブ」は、へんしんが苦手なメタモンを、パッケージにかわいく施した特別なコレクション。

　ラインナップは、“アサイー ベリー”、“シュガーミント”、“スウィート ユズ”、“ピーチ”がそろい、ノーマルのメタモンに加え、ヤドンやピカチュウに変身したメタモンなど、愛らしいイラストがそれぞれに描かれている。

　なお「レブロン キス シュガー スクラブ」は、累計販売個数800万本を突破した人気リップケアシリーズ。洗い流さないタイプのシュガースクラブで、やさしく角質ケア＆しっとり保湿ケアをして唇を乾燥から守る。