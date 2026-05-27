本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/27（水）



EUR/USD

1.1550（11億ユーロ）

1.1560（9.45億ユーロ）

1.1600（9.06億ユーロ）

1.1630（7.10億ユーロ）

1.1650（12億ユーロ）

1.1700（14億ユーロ）

1.1715（12億ユーロ）

1.1720（10億ユーロ）

1.1730（6.53億ユーロ）

1.1740（22億ユーロ）

1.1745（14億ユーロ）

1.1750（6.22億ユーロ）



USD/JPY

158.00（6.05億ドル）

158.80（7.79億ドル）

158.85（11億ドル）

159.00（13億ドル）

160.00（9.42億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1650に12億ユーロと大規模なピンポイント設定が観測される。

その他にも1.1550、1.1560、1.1600、1.1630に中・大規模設定が相次ぐ。

さらに1.1700、1.1715、1.1720、1.1740、1.1745など1.17台前半に大規模設定が集中している。

総じて、上値を抑えられやすい状況になっている。



ドル円は158.80に中規模設定、158.85と159.00に大規模設定が観測されている。159円付近への引き寄せ効果が想定される。

外部サイト