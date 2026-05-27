武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。早いもので来週はもう6月、梅雨のシーズンですね。



平島気象予報士

この梅雨を前に気象庁の新しい防災気象情報の運用があさって29日から始まります。



武道キャスター

何が変わるのか、きょうから3回シリーズで平島さんに解説してもらいます。



平島気象予報士

きょうは、大きく変わるポイントをお話します。新しい防災気象情報は「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」この4つの災害について、リスクに応じて警戒レベルを5段階で分け、私たちが取るべき行動などを示します。





武道キャスターこれまでの防災気象情報もレベル分けしてましたよね。具体的にどこが変わったんですか？平島気象予報士まず、それぞれの災害で、警報名をレベルごとに統一しました。たとえば「特別警報」ならば、「氾濫特別警報」「大雨特別警報」「土砂災害特別警報」「高潮特別警報」聞いてすぐに今の警戒レベルがわかるようにしています。武道キャスター危険度がより分かりやすくなったということですね。レベルが黄色から、赤、紫、黒と段階が上がるのはこれまでと同じですが、ここにも変更があるんですか？平島気象予報士あります。注目はこの紫色、新たに名前がついた「レベル4危険警報」です。これまでは特別警報の前の段階という高い危険度でありながら「警戒情報」や「避難指示」など災害の種類や事象ごとに名前はバラバラでしたが、これからは「レベル4危険警報」で統一します。これが出たらとにかく「全員避難する」と覚えてください。武道キャスター「レベル4危険警報は全員避難」覚えました。平島気象予報士また、それぞれの警報や注意報の前には必ず「レベル」を付けます。「レベル2大雨注意報」「レベル3大雨警報」というように伝えます。武道キャスター地震だと震度4とか震度5強とか、数字でどれくらい危険な揺れか直感的にイメージできますが、それに近いかもしれませんね。平島気象予報士他にも細かい変更があります。そのひとつが「川の氾濫に関する情報」です。大雨などの警報・注意報は市町村ごとに発表されますが、「河川氾濫」の情報は、市町村単位ではなく、「河川ごと」に発表されます。県内では、災害発生時に特に大きな影響が出る河川として「黒部川」「常願寺川」「神通川」「庄川」「小矢部川」この5つが対象となっています。富山地方気象台 宝田司防災管理官「神通川で水位が上がって情報が必要になった場合は、神通川レベル2氾濫注意報という名称で情報が発表されることになります。うちが入りそうかどうかと迷いそうなときは、まずはキキクルとかで、どのあたりのところで危険度が高まっているかというのを確認してもらったりだとか、常日頃からハザードマップなどを見て事前に調べておくと情報が出たときにも、冷静に対応できると思います」武道キャスター県内には他にも大きな川やそれにつながる支流もたくさんありますが、この5つの川以外の情報はどうやって知ればいいですか？平島気象予報士そうした中小の河川については「大雨」情報の中で低い土地の浸水と合わせて警戒を呼びかけます。また今回の変更で「洪水警報」と「洪水注意報」は気象情報からなくなります。そしもう一つ注意してほしいのが、新たに設けられた「土砂災害」、その項目の中の「レベル3土砂災害警報」です。この「レベル3土砂災害警報」は次の段階の「レベル4土砂災害危険警報」の発表基準に達すると予想されるおよそ3時間前に発表されます。つまりレベル3の警報が出た段階で、レベル4の危険警報が出るのはほぼ確定したと思ってください。富山地方気象台 宝田司防災管理官「レベル3の警報が出た場合は、もうすぐレベル4になるんだなと頭に置いて、避難の準備とか危険度の確認とかをまず行っていただきたい」武道キャスター「レベル3土砂災害警報」は数時間後には「全員避難」が必要な状況になると思って「避難の準備を始める段階」ということですね。平島気象予報士この「自分の命を守るための避難」を適切なタイミングで判断する、これがこの「防災気象情報」の最も重要な役割です。武道キャスター大雨による災害は毎年のように発生しています。それぞれのレベル、もっと言えばその先を予想して避難行動を取ることが大事ですね。平島気象予報士あすは、私たちが実際にどのように危険のリスクを確認し、防災気象情報が出た時に、どうすれば速やかに行動できるか、詳しくお伝えします。