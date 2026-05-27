本日の日経平均株価は、米ハイテク株高でリスク選好もＳＢＧ <9984> の急落が重石となり、前日比3円高の6万4999円と小幅に反発に留まった。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、量子コンピューター関連最右翼として脚光浴びたＨＰＣシステムズ <6597> [東証Ｇ]、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が目標株価4800円に引き上げたＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]、米半導体株上昇の流れに乗った東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は10日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1945> 東京エネシス 東Ｐ 建設業

<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業

<1979> 大気社 東Ｐ 建設業

<2669> カネ美食品 東Ｓ 小売業

<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品

<3156> レスター 東Ｐ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<4187> 大有機 東Ｐ 化学



<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学

<4390> アイピーエス 東Ｐ 情報・通信業

<4392> ＦＩＧ 東Ｐ 情報・通信業

<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学

<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品

<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品

<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品

<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品

<5702> 大紀ア 東Ｐ 非鉄金属



<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5801> 古河電 東Ｐ 非鉄金属

<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械

<6327> 北川精機 東Ｓ 機械

<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械

<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器

<6448> ブラザー 東Ｐ 電気機器

<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器



<6508> 明電舎 東Ｐ 電気機器

<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器

<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器

<6724> エプソン 東Ｐ 電気機器

<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器

<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器

<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器

<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器

<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器



<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業

<7966> リンテック 東Ｐ その他製品

<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業

<9678> カナモト 東Ｐ サービス業

<9735> セコム 東Ｐ サービス業

<9769> 学究社 東Ｐ サービス業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業

<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業



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