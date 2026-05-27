　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高でリスク選好もＳＢＧ <9984> の急落が重石となり、前日比3円高の6万4999円と小幅に反発に留まった。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、量子コンピューター関連最右翼として脚光浴びたＨＰＣシステムズ <6597> [東証Ｇ]、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が目標株価4800円に引き上げたＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]、米半導体株上昇の流れに乗った東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＦＩＧ <4392> [東証Ｐ]は10日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1945> 東京エネシス　東Ｐ　建設業
<1948> 弘電社　　　　東Ｓ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2669> カネ美食品　　東Ｓ　小売業
<2938> オカムラ食品　東Ｓ　食料品
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学

<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4390> アイピーエス　東Ｐ　情報・通信業
<4392> ＦＩＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5702> 大紀ア　　　　東Ｐ　非鉄金属

<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5801> 古河電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6237> イワキポンプ　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6448> ブラザー　　　東Ｐ　電気機器
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器

<6508> 明電舎　　　　東Ｐ　電気機器
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6597> ＨＰＣシス　　東Ｇ　電気機器
<6724> エプソン　　　東Ｐ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　電気機器
<7220> 武蔵精密　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器

<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業
<9678> カナモト　　　東Ｐ　サービス業
<9735> セコム　　　　東Ｐ　サービス業
<9769> 学究社　　　　東Ｐ　サービス業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業
<9984> ＳＢＧ　　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース