日本テレビ系「有吉の壁」が２７日、『禁断のコネ解禁！おもしろ助っ人選手権』と題して、２時間スペシャルで放送された。

オリナス錦糸町を舞台に、芸人が『この人なら笑いが取れる！』という助っ人を呼び、一緒にネタを披露する企画。テニスコーナーに足を踏み入れた有吉は、「ハハハハッ！」と一瞬で爆笑。「いいねいいね〜！錦糸町のナブラチロワ」という友近のかけ声とともに姿を見せたのは、真っ黄色のワンピースタイプのテニスウェア姿の女優・名取裕子（６８）で、「試合にマッケンロー」「そんなことはイワンレンドル」と絶妙の掛け合いコントを披露し、一瞬で姿を消した。

笑いが止まらない有吉が「どうして今回受けてくれたんですか？仕事」と聞くと、「えっ？！」とひょっこり顔だけ出してスルーするボケ。有吉は「謎の大女優ｗｗ ずっとふざけてたなぁ…」、佐藤栞里も「かわいらしい…」としみじみつぶやいていた。

名取と友近は今年２月に公開された「２時間サスペンス ザ・ムービー」シリーズの「テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル」でＷ主演を務めていた。