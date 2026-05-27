アイドルグループ「虹のコンキスタドール」石浜芽衣のデジタル限定写真集『Maison de meme』が5月21日（木）に発売された。

石浜芽衣 写真集『Maison de meme』

石浜芽衣 写真集『Maison de meme』

2022年のアイドルデビュー以降、アイドル界のみならず、グラビアシーンも席巻中の石浜芽衣。本作はいつもよりガーリーな雰囲気に身を包んだ“めめ”が、キュートなルックスとグラマラスなボディを披露している。

石浜芽衣 コメント

今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたび皆さんをドキッとさせられたらうれしいです！ ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、 これ1つでいろんな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ ぜひ見てください！

＜プロフィール＞

いしはま・めい

ニックネーム：めめ

生年月日：2002年7月28日

出身地：茨城県

身長：156cm

血液型：O型

趣味：お笑いを見ること、アイドル鑑賞

特技：ボーリング

チャームポイント：手

公式X：@ishihama_mei

作品情報

【デジタル限定】石浜芽衣 写真集『Maison de meme』

撮影：LUCKMAN

価格：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

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