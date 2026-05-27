虹のコンキスタドール・石浜芽衣、色白グラマラスボディ披露 デジタル限定写真集「Maison de meme」発売
アイドルグループ「虹のコンキスタドール」石浜芽衣のデジタル限定写真集『Maison de meme』が5月21日（木）に発売された。
2022年のアイドルデビュー以降、アイドル界のみならず、グラビアシーンも席巻中の石浜芽衣。本作はいつもよりガーリーな雰囲気に身を包んだ“めめ”が、キュートなルックスとグラマラスなボディを披露している。
今回のデジタル写真集は、少し背伸びをした表情や大人っぽいカットがたくさんあって、ページをめくるたび皆さんをドキッとさせられたらうれしいです！ ガーリーな衣装だったりスポーティーな衣装だったり、 これ1つでいろんな石浜芽衣をたくさん堪能できちゃいます！ ぜひ見てください！
＜プロフィール＞
いしはま・めい
ニックネーム：めめ
生年月日：2002年7月28日
出身地：茨城県
身長：156cm
血液型：O型
趣味：お笑いを見ること、アイドル鑑賞
特技：ボーリング
チャームポイント：手
公式X：@ishihama_mei
【デジタル限定】石浜芽衣 写真集『Maison de meme』
撮影：LUCKMAN
価格：2,200円（税込）
発行：ワニブックス
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