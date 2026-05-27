100均で買えていいのッ！？【セリア】スタイリッシュな「フェイクレザーグッズ」

レザー調ならではの質感が映える、ちょっとおしゃれな【セリア】のアイテムをチェック。100均とは思えないスタイリッシュさが漂うアイテムは、シーンを選ばず気兼ねなく持ち歩けそうです。今回は、日常で使えるキーカバー & ミニメモ帳をご紹介。手持ちに加えれば、持ち物をグッと上品な印象に見せてくれそうです。

カギの紛失や汚れ防止にぴったり

ブラックのシックな色味と、レザー風の質感にスタイリッシュ感漂うおしゃれな「レザー調キーカバー」。ボタンを外すと、紐の先に付けた鍵が中から出てくる仕様で、紛失や汚れ防止に役立ちます。本体の紐をバッグの持ち手に取り付ければ、バッグの中で迷子にならず、探す手間も省けそうです。

スマホやバッグに付けられるミニ手帳

こちらもレザーのような質感が映える「ミニメモ帳ノート風 ストラップ付」。ゴールドカラーのボタンがアクセントになった、さりげないおしゃれさも魅力的です。サイズは約縦6cm × 横4cm × 幅1cmで、スマホやバッグに付けておいて、ちょっとした用件をメモするのにぴったり。インスタグラマー@100kin_magさんによると、ミニサイズながら64ページもあるとのこと。ストラップで取り付ければ荷物にかさばらずに持ち歩けそうです。

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※こちらの記事では@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino