◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が今季２勝目を目指してソフトバンク戦に先発。７回１１７球を投げて７安打１失点で降板した。

初回、先頭・正木にスライダーがすっぽ抜けて死球を与えたが２番・周東の飛球を左翼手・松本剛が好捕して左邪飛。３番・近藤を二直。続く４番・栗原には中前安打を浴びたが、２死一、二塁で５番・山本恵をフォークで空振り三振。走者を出しながらも無失点に抑えた。

２回は２死から８番・庄子に右前安打を浴びたが２つの見逃し三振を奪いながら無失点とした。

しかし０―０のまま迎えた３回。先頭・正木に左前安打を浴びるなど２死三塁。４番・栗原に四球を与え、続く５番・山本恵にはスライダーを捉えられて先制の右前適時打。戸郷は思わず悔しさから天を仰いだ。なお２死一、二塁では６番・山本祐を右飛に抑え、最少失点に抑えた。

内海コーチは「ランナーが出ても、間合い、テンポを変えながら考えて投球している。先制はされたけれど、粘り強く投げてほしい。連敗中のチームを戸郷の投球で勝ちに導いてほしい」と背中を押した。

３回の攻撃では自ら適時打を放つなどチームは一挙５得点。５―１とした４回は四球で走者を出しながらもダブルプレーに打ち取るなど３人で片付けた。

さらに５回は四球や暴投も絡み２死一、二塁。５番・山本恵をフォークで空振り三振とピンチを切り抜けた。

６回は先頭に安打を浴びながらも２死を奪うと、２死一塁で代打・山川を１４７キロ直球で空振り三振に抑えた。

５―１の７回も続投。この回の先頭・正木を見逃し三振に抑えると、続く２番・周東には三塁への内野安打を浴びたが、３番・近藤を左飛に打ち取り、左翼手・松本が飛び出していた走者に対して好返球で遊撃、泉口と連携プレーでアウトに。仲間にも救われ、無失点に抑え、戸郷は笑顔を浮かべた。

戸郷は開幕は２軍スタートと出遅れたが、今季３度目の先発となった１９日のヤクルト戦（いわき）で７回無失点と好投し、待望の今季初勝利を挙げた。「この１週間、すごくいい過ごし方ができました。真っすぐの質がよくなっていると思いますし、それが次の試合でも出せることができたら、いい結果がおのずと出るのではないかなと思います」と意気込んでいた。