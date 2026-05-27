女優・風吹ジュン（７４）が生放送に出演し、その姿にネットは驚きに包まれた。

風吹は２７日放送「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に出演。さわやかなストライプのシャツを着こなしてニッコリ。毛先を軽く内側にカールしたふわふわのロングヘアも素敵だ！

とても７４歳と思えぬ若々しさで、ネットは思わず二度見。「えーーーっ！７４歳ですか。。。って。７４歳！？６０代かと思ってた。なんて、ほんわかして可愛らしくてチャーミングなんだろ」「素敵だなぁ。いまだに可愛い。７４歳には見えない！！」「風吹ジュンさん７４歳！？自然体に歳を重ねられて、尊敬！私もそうなりたい」「こんな可愛らしい７４歳、いないですよね」「元気でハツラツとしてて。日々の生活大切にしてそう。昔から可愛くて、好き」「若い頃もすごいキュートで、今も可愛い。素敵な歳の取り方」「風吹ジュンさんが７４歳と聞こえてきてテレビを２度見した！」「７４歳でこの毛量」「７４歳！？信じられない。いつまでも若々しい」「ますます可愛くなってない？」と多くの反響が寄せられた。