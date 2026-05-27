◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日―楽天（２７日・バンテリンドーム）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が先発して、６回６安打２失点。勝利投手の権利を持って降板した。初回に辰己の５号２ランで先制点を献上。２試合連続で先制を許した。

だが、味方打線がすぐさま反撃に成功した。直後に１死一、三塁から、細川の遊ゴロの間に１点を返すと、３回に鵜飼の４号ソロで追いついた。４回には、石川昂の２号ソロで勝ち越すなど２得点。４―２の５回に、石伊の左翼適時二塁と石川昂の中堅２点二塁打で、３点を奪った。

５回までに７得点と大量援護をもらった右腕は、２回以降を無失点。毎回走者を出したものの、８奪三振と要所を締めて、三塁を踏ませなかった。「初回に２点取られてしまいましたが、粘ることができました。感謝しています」とコメントした。

プロ初登板初先発となった３月２８日の広島戦（マツダ）では、７回１失点（自責０）と好投するも、プロ初白星を逃した。今季は、試合前時点で、６試合（中継ぎ１試合）で０勝３敗、防御率６・２９。先発予定だった２１日の阪神戦（甲子園）が雨天中止となり、中１７日のマウンドで、１０４球の熱投を見せた。